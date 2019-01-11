Трамп начал подготовку к введению режима чрезвычайного положения в США из-за продолжающегося шатдауна

Дональд Трамп начал подготовку к введению режима чрезвычайного положения в Соединенных Штатах из-за продолжающегося шатдауна. Об этом, со ссылкой на источники в Белом доме, пишет газета Вашингтон Пост.

Издание отмечает, что введение режима чрезвычайного положения позволит добиться финансирования проекта строительства стены на границе с Мексикой.

Дональд Трамп настаивает на выделении для этих целей более 5,5 миллиардов долларов. С требованием не согласны противники президента в Конгрессе. Из-за конфликта в США с 20-х числе декабря приостановлена работа федеральных ведомств.