Трамп начал подготовку к введению режима чрезвычайного положения в США из-за продолжающегося шатдауна
Дональд Трамп начал подготовку к введению режима чрезвычайного положения в Соединенных Штатах из-за продолжающегося шатдауна. Об этом, со ссылкой на источники в Белом доме, пишет газета Вашингтон Пост.
Издание отмечает, что введение режима чрезвычайного положения позволит добиться финансирования проекта строительства стены на границе с Мексикой.
Дональд Трамп настаивает на выделении для этих целей более 5,5 миллиардов долларов. С требованием не согласны противники президента в Конгрессе. Из-за конфликта в США с 20-х числе декабря приостановлена работа федеральных ведомств.
Комментарии3
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naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 11:52
Гражданская война в Пендостане - неизбежна... на потеху всему цивилизованному Миру.
kottigr1 11 января 2019 | 11:53
Не дают "Рыжей Бестии" поураганить, как "Бледной Моли" в "лихие 90-е"...
vanadium_v 11 января 2019 | 11:57
либералы в шоке,
госдеп печеньки перестал посылать,
демократия в опасности!