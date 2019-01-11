Мощный взрыв произошел на территории рынка на западе Ирака
Есть жертвы и пострадавшие, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местное телевидение. По предварительным данным, в городе Эль-Каим взорвался заминированный автомобиль.
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Есть жертвы и пострадавшие, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местное телевидение. По предварительным данным, в городе Эль-Каим взорвался заминированный автомобиль.
Комментарии1
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 11:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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