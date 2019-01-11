В  правительстве пообещали не ограничивать подарки учителям и врачам

В законопроект будут внесены изменения, — заверил зам.главы аппарата правительства Андрей Логинов. В декабре правительство внесло в законопроект, ограничивающий виды подарков, которые могут принимать госслужащие.

В Министерстве труда говорили, что нововведения коснутся, в том числе, врачей и учителей.