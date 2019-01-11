В правительстве пообещали не ограничивать подарки учителям и врачам
В законопроект будут внесены изменения, — заверил зам.главы аппарата правительства Андрей Логинов. В декабре правительство внесло в законопроект, ограничивающий виды подарков, которые могут принимать госслужащие.
В Министерстве труда говорили, что нововведения коснутся, в том числе, врачей и учителей.
Комментарии4
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vitaly_mr23 11 января 2019 | 11:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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lin_sya 11 января 2019 | 11:44
Причём здесь учителя и врачи? Они НЕ госслужащие.
mariya____ 11 января 2019 | 11:52
lin_sya: Медведев когда-то не так давно сказал, что медицина-это хороший бизнес. Ну значит и образование теперь по мнению правительства в лице Медведева хороший бизнес. А чем будут брать бизнесмены - борзыми или какими другими подношениями, не имеет значения.
А у кого нет денег, ну так это их проблемы, а не государства...Всё же объяснили депутаты...Образовывать и лечить вас никто не будет...
iia 11 января 2019 | 11:59
mariya____: Образование давно уже бизнес. Второй по прибыльности после нефтянки.