Самолет возвращается во «Внуково» из-за незакрытой двери салона
«Самолет авиакомпании «Руслайн» вылетел из «Внуково» в Белгород в пятницу утром, однако в кабине сработал датчик незакрытия пассажирской двери. Командир принял решение вернуться во «Внуково» и дополнительно проверить самолет», — сказал источник.
В настоящее время самолет вырабатывает топливо и готовится в ближайшие минуты сесть во «Внуково».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mr23 11 января 2019 | 11:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vova6_let 11 января 2019 | 11:53
Анекдот: мужик заехал на автосервис и поменял резину на зимнюю, уехал с сервиса и получает такую СМС: "мужик ! ЕСЛИ ТЫ ЕЩЕ ЖИВ (!), то притормози, съезжай на обочину и прикрути правое переднее колесо, мы забыли !
Вот здесь-то же самое !
avp235 11 января 2019 | 11:57
vova6_let:
То же самое было сегодня утром в автобусе - водитель не закрыл дверь, но датчик холода сработал у пассажиров и дверь была закрыта. Автобус на конечную возвращаться не стал.