Самолет возвращается во «Внуково» из-за незакрытой двери салона

Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн» экстренно возвращается в аэропорт «Внуково» из-за подозрения на незакрытую дверь салона, сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

«Самолет авиакомпании «Руслайн» вылетел из «Внуково» в Белгород в пятницу утром, однако в кабине сработал датчик незакрытия пассажирской двери. Командир принял решение вернуться во «Внуково» и дополнительно проверить самолет», — сказал источник.

В настоящее время самолет вырабатывает топливо и готовится в ближайшие минуты сесть во «Внуково».