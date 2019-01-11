Глава Чечни распорядился оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске
Об этом сообщил министр по национальной политике республики Джамбулат Умаров. Он уточнил, что региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать руководителя Чечни, окажет, прежде всего, финансовую помощь. Кроме того, фонд готов помочь пострадавшим в транспортировке на лечение в другие регионы или за границу, — сообщает агентство ТАСС.
Умаров добавил, что для чеченского народа не существует чужой беды. По поручению Кадырова, министр приехал в Магнитогорск, встретился с руководством города и главой министерства социальных отношений.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 11 января 2019 | 11:33
А где они берут деньги, чтобы демонстрировать такую щедрость?
Надеюсь, сами зарабатывают.
cattt 11 января 2019 | 11:37
mikhail_spb_: Лихой джигит распорядился выдать толику из собранной ДАНИ!
noxepy_88 11 января 2019 | 11:40
cattt: Поросёночек, ты хоть рубль перевел жертвам магнитогорской трагедии?
consts 11 января 2019 | 11:39
mikhail_spb_: А вы не знаете? Деньги дает Аллах. Кадыров давно сказал.
kottigr1 11 января 2019 | 11:40
mikhail_spb_: Раз из Чечни, значит знает кошка чьё мясо съела...
lenin3 11 января 2019 | 11:41
mikhail_spb_: конечно,сами зарабатывают:вон,около "Европейского"их полно на корточках сидит,бородами асфальт подметают,тем и живут...
luger_max_otto 11 января 2019 | 11:43
Признание терракта от Рамзанки Дырова: щедрость, оплаченная российским госбюджетом.
vitaly_mr23 11 января 2019 | 11:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
dennik 11 января 2019 | 11:40
Путин платит дань Чечне. Кадыров подбросит от щедрот барских.
lin_sya 11 января 2019 | 11:41
Главарь дотационной бандитской клоаки откуда может взять денег на свои понты?! Ясен пень - из моего кармана, мля.
platonnekafrin 11 января 2019 | 11:43
С возрастом Рамзан стал немного добрее и сильно мудрее. Таким образом привычка помогать русским за их собственный счет теперь проявлялась через фонд Отца, возглавляемый Матерью.
lager23 11 января 2019 | 11:48
Нет придела лицемерию путинской клептократии.
noxepy_88 11 января 2019 | 11:56
lager23: Котёнок, ты знаешь что-такое "придел"?))))))))))
gregor 11 января 2019 | 11:51
Глава Чечни распорядился оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске
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дОжили .
messija 11 января 2019 | 11:55
Офигеть! Клянчит бабло у Путина, а потом пиарится на крови! Шаусмас! В какой стране живем!???
timbuktu 11 января 2019 | 11:56
святой человек - рамзан кадыров: тем .что ему аллах из кремля выделяет на личные конюшни,делится с магнитогорском!