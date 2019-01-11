Глава Чечни распорядился оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске

Об этом сообщил министр по национальной политике республики Джамбулат Умаров. Он уточнил, что региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать руководителя Чечни, окажет, прежде всего, финансовую помощь. Кроме того, фонд готов помочь пострадавшим в транспортировке на лечение в другие регионы или за границу, — сообщает агентство ТАСС.



Умаров добавил, что для чеченского народа не существует чужой беды. По поручению Кадырова, министр приехал в Магнитогорск, встретился с руководством города и главой министерства социальных отношений.