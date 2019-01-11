В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира «Большого шлема» – Открытого Чемпионата Австралии

По традиции, отечественный десант в женском одиночном разряде куда обширнее мужского. Первая ракетка страны Дарья Касаткина в первом круге сразится с Тимеа Бачински из Швейцарии. А вот соперницей Марии Шараповой станет Британка Хариет Дарт, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию. Ее, к слову, сумели преодолеть в Мельбурне сразу три россиянки – Вероника Кудерметова, Наталья Вихлянцева и Анна Калинская. Для которых нынешний Австралиан Опен станет первым в карьере. Всего на турнире выступят 12 наших спортсменок.

А вот в мужском турнире сыграют только трое россиян. Даниил Медведев в первом круге поборется с квалифайером, Андрей Рублев — с американцем Маккензи Макдональдом, а Карен Хачанов — с Петером Гойовчиком из Германии.

Первые матчи основной сетки Австралиан Опен пройдут 14 января.