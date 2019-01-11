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11:00, 11 января 2019

Контрольно-счетная палата Москвы выявила недостаток врачей и медсестер в столице

По оценке аудиторов, число медиков сокращается каждый год.

Количество врачей в Москве в 2017 году достигло значения ниже государственных гарантий оказания медпомощи. Об этом говорится в отчете Контрольно-счетной палаты Москвы, выдержки из которого публикует РБК.

Так, на 10 тысяч населения приходится примерно 35 врачей, хотя по госгарантиям их число не должно быть меньше 37.
Кроме того, аудиторы обращают внимание, что из госпрограммы «Столичное здравоохранение» были исключены почти все контрольные точки, которые отражали бы данные об обеспечении Москвы врачами. Фактически программа не работает: в ней говорилось о необходимости обеспечить приток медперсонала в больницы и поликлиники, а на деле происходит обратный процесс. Помимо этого, снизилась укомплектованность медучреждений кадрами, хотя ранее штатные расписания были скорректированы с учетом проведенной оптимизации.

Госпрограмма «Столичное здравоохранение» рассчитана до 2020 года. В общей сложности на нее потратят почти 4 триллиона рублей.

Комментарии

18

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luger_max_otto 11 января 2019 | 11:06

Ну то есть нет нормальной оплаты- нет и кадров.

democ 11 января 2019 | 11:15

luger_max_otto: По Вашему комментарию следует вывод - на остальной части России их вообще нет. Там зарплаты в разы меньше московской.

danko1 11 января 2019 | 11:28

Ликвидация здравоохранения в России обошлась в 4 трлн.
Даже на этом попилили. Могли бы и бесплатно ликвидировать.

vitaly_mr23 11 января 2019 | 11:39


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






galina_683 11 января 2019 | 11:40

luger_max_otto:
зато есть оптимизация кадров, по которой кадры сокращены принудительно. А оставшиеся ушли добровольно, так как должностные обязанности сокращенных возложили на оставшихся. Нагрузки выросли значительно, при этом зарплату подняли незначительно.

mikhail_spb_ 11 января 2019 | 11:08


Народонаселение должно перейти на самоисцеление молитвами, святой водой, корой дуба и боярышником.

democ 11 января 2019 | 11:19

mikhail_spb_: Молиться и креститься надо чаще, мощам поклоняться, как делает наш "несменяемый". И в 63 все будут "огурцами".

zemljanka 11 января 2019 | 11:10

Спасибо дорогому Леониду Ильичу, и вертухаям власти...

democ 11 января 2019 | 11:13

Продолжительность жизни растёт? По статистике - растёт. Раз растёт, значит москвичи меньше болеют. Путин поставил задачу увеличить продолжительность жизни. Значит, болеть будут ещё меньше, а значит и врачей понадобится также меньше... Логично, Василий Иванович?

atl 11 января 2019 | 11:13

Наверное все в провинцию уехали, по деревням и поселкам разбежались за длинным рублем. Врачей и сестер в Москве не хватает видите ли.. Они еще в Россию не ездили, не проверяли...

platonnekafrin 11 января 2019 | 11:14

Как известно, государственная гарантия оказания помощи на прошлый год - это искусственное дыхание фельдшера сквозь марлю в карете марки "газ и ель". Похоже, в 19-ом году лишимся фельдшера из этого набора.

shtirlitz77 11 января 2019 | 11:14

"...Контрольно-счетная палата Москвы выявила недостаток врачей и медсестер в столице..."

Мало этого.
Все квалифицированные врачи, имевшие большой опыт работы, заменены молодыми, неопытными, приезжими из других регионов и даже стран, т.к. им можно меньше платить.
Они и лечат соответственно, не отрываясь от компьютера.

vlabumur 11 января 2019 | 11:19

Надо пригласить братьев таджиков и сестёр таджичек.

lapuh 11 января 2019 | 11:20

На Дух Святой уповайте, братия и сестры!

skuller 11 января 2019 | 11:20

В Москве частных поликлиник, как собак нерезанных, они входят в статистику?

filosof64 11 января 2019 | 11:27

4 трлн. потратят, а оно становится хуже...будем дальше ждать???

chubuk 11 января 2019 | 11:39

Как удачно прошла оптимизация медицины! Премии за это уже получили, теперь ожидаются премии за ликвидацию нехватки врачей и медсестер. Вот он, вечный двигатель бабла в карманы чинуш.

consts 11 января 2019 | 11:42

Вывсеврете! Телевизор говорит, что у нас распрекрасная медицина!

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