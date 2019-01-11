"...Контрольно-счетная палата Москвы выявила недостаток врачей и медсестер в столице..."

По оценке аудиторов, число медиков сокращается каждый год.

Количество врачей в Москве в 2017 году достигло значения ниже государственных гарантий оказания медпомощи. Об этом говорится в отчете Контрольно-счетной палаты Москвы, выдержки из которого публикует РБК.

Так, на 10 тысяч населения приходится примерно 35 врачей, хотя по госгарантиям их число не должно быть меньше 37.

Кроме того, аудиторы обращают внимание, что из госпрограммы «Столичное здравоохранение» были исключены почти все контрольные точки, которые отражали бы данные об обеспечении Москвы врачами. Фактически программа не работает: в ней говорилось о необходимости обеспечить приток медперсонала в больницы и поликлиники, а на деле происходит обратный процесс. Помимо этого, снизилась укомплектованность медучреждений кадрами, хотя ранее штатные расписания были скорректированы с учетом проведенной оптимизации.



Госпрограмма «Столичное здравоохранение» рассчитана до 2020 года. В общей сложности на нее потратят почти 4 триллиона рублей.