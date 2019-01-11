В Крыму, в  поселке Раздольное, в домах крымских татар, прошли обыски

Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Силовики пришли рано утром. У двух человек искали запрещенные предметы и литературу, в постановлении об обыске дома третьего говорится, что у него якобы собираются члены организации «Хизб-ут-Тахрир», которая в России признана террористической. На территории Украины эта партия существует легально.