В Крыму, в поселке Раздольное, в домах крымских татар, прошли обыски
Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Силовики пришли рано утром. У двух человек искали запрещенные предметы и литературу, в постановлении об обыске дома третьего говорится, что у него якобы собираются члены организации «Хизб-ут-Тахрир», которая в России признана террористической. На территории Украины эта партия существует легально.
Комментарии13
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naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 11:04
Говорим твёрдое НЕТ террористической помойке Хизб-ут-Тахрир !!!
kapitonovih_37 11 января 2019 | 11:17
naebabchenka_drysch: кромотатарских террористов следуем в усраину отправить, как одних из главных хероев неньки...их каклы в попень целовать будут, а каклушки в противоположную часть...
opiatnovyi63 11 января 2019 | 11:22
kapitonovih_37: Аннексия и оккупация всегда имеет последствия...
vitaly_mr23 11 января 2019 | 11:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
zztop1960 11 января 2019 | 11:28
naebabchenka_drysch: В Абхазии , абхазов , было 15 % . и у них была автономия , а теперь вообще " независимое" государство. Столько же крымских татар проживает в Крыму , а автономии у них нет
vlabumur 11 января 2019 | 11:10
Обычный Мордор.
skuller 11 января 2019 | 11:15
Ща либерастня и кастрюли слезЬми весь сайт зальют.
vlabumur 11 января 2019 | 11:27
skuller: Ща либерастня
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А пидоросня как ты за что жопу рвать будешь?
tttaaannne 11 января 2019 | 11:29
skuller: Рашист наслаждается, когда убивает и мучает. Садист на генетическом уровне.
zztop1960 11 января 2019 | 11:32
skuller: Понаехавшие в Крым из Рязани и Вологды мигранты терроризируют коренное население Крыма
ykpo_typucto 11 января 2019 | 11:29
Давно пора. А то татары, как что, так перекрывали трассы и сразу все бежали целовать их в попу. Хоть Россия их чуть привела в чувство.
А всем любителям крымских татар, советую купить дом и пожить в их поселках на постоянной основе...
rom8883 11 января 2019 | 11:31
Надо людей в страхе держать.
ft18 11 января 2019 | 11:55
Отмороз.