В США стали проверять украинцев, которые были на инаугурации Дональда Трампа
Бывший депутат Верховной Рады Андрей Артеменко рассказал, что его дважды допрашивали сотрудники ФБР и подчиненные спецпрокурора Роберта Мюллера. Именно Мюллер возглавляет расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, по итогам которых главой Белого дома неожиданно стал миллиардер Дональд Трамп. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», на инаугурации Трампа 20 января 2017 года были десятки украинских политиков и бизнесменов. Утверждается, что некоторые из них встречались с членами Конгресса. В публикации предполагается, что часть из этих украинцев могла симпатизировать Москве. В числе украинских политиков и бизнесменов, которые приезжали в Вашингтон, «Нью-Йорк Таймс» называет Сергея Кивалова, Павла Фукса и Борислава Березу. Кивалов – бывший депутат из Одессы со множеством орденов от РПЦ, Фукс – девелопер из Харькова, который в прошлом году попал под российские персональные санкции, а Береза был связан с запрещенной в Россией организацией «Правый сектор».
В Москве вмешательство в американские выборы отрицают.
Комментарии12
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naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 11:06
Какелы опять, как всегда в ... ж*пе.
kapitonovih_37 11 января 2019 | 11:24
naebabchenka_drysch: каклов, как всегда, в ж"пу пялят все кому не лень...
vitaly_mr23 11 января 2019 | 11:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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poluputing 11 января 2019 | 11:50
kapitonovih_37: naebabchenka_drysch: вас уже скоро 20 лет пялят во все места окурком. и ничего, только поёживаетесь от удовольствия.
kapitonovih_37 11 января 2019 | 11:56
poluputing: какел. вас не одно столетие пялят турки. русские. поляки. австрийцы и тд...а вы только скачите выше...ха-ха...
andreyoo 11 января 2019 | 11:11
были десятки украинских политиков и бизнесменов. Утверждается, что некоторые из них встречались с членами Конгресса. В публикации предполагается, что часть из этих украинцев могла симпатизировать Москве.
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Еще помнится, там был видный в то время украинский политик М.Саакашвили. На газончике стоял. Надо проверить, не симпатизирует ли он Москве.
А вообще не смешно. Похоже у Миллера ничего не получается нарыть. И он начинает чёс все более расширяющимися кругами.
good_water 11 января 2019 | 11:12
Во, бля! И "Правый сектор"(запрещённый в России) агент Кремля!
benya_krik 11 января 2019 | 11:13
Все правильно что проверяют - Кивалов и Фукса - 100% агент Кремля, Береза - 50/50
zico1982 11 января 2019 | 11:17
Проверяйте, а потом, независимо от результатов-каждому зраднику в ухо с ноги. И так целый день!
dmitry35 11 января 2019 | 11:35
Их надо проверить на детекторе с салом. Сразу посыпятся.
mikr 11 января 2019 | 11:46
Порошенко надо бы проверить. Этот жулик непременно что-нибудь спер по-мелкому.
poluputing 11 января 2019 | 11:52
Правильно, пусть Мюллер до выборов выявит всех украинских окуркососов