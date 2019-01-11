В США стали проверять украинцев, которые были на инаугурации Дональда Трампа

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Артеменко рассказал, что его дважды допрашивали сотрудники ФБР и подчиненные спецпрокурора Роберта Мюллера. Именно Мюллер возглавляет расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, по итогам которых главой Белого дома неожиданно стал миллиардер Дональд Трамп. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», на инаугурации Трампа 20 января 2017 года были десятки украинских политиков и бизнесменов. Утверждается, что некоторые из них встречались с членами Конгресса. В публикации предполагается, что часть из этих украинцев могла симпатизировать Москве. В числе украинских политиков и бизнесменов, которые приезжали в Вашингтон, «Нью-Йорк Таймс» называет Сергея Кивалова, Павла Фукса и Борислава Березу. Кивалов – бывший депутат из Одессы со множеством орденов от РПЦ, Фукс – девелопер из Харькова, который в прошлом году попал под российские персональные санкции, а Береза был связан с запрещенной в Россией организацией «Правый сектор».

В Москве вмешательство в американские выборы отрицают.