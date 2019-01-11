Китайский зонд передал на Землю панорамные снимки обратной стороны Луны
Аппарат «Чанъэ-4» совершил успешную посадку на Луне в начале января. Получение снимков подтвердила Китайское Национальное космическое управление.
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Аппарат «Чанъэ-4» совершил успешную посадку на Луне в начале января. Получение снимков подтвердила Китайское Национальное космическое управление.
Комментарии14
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aleks50 Алексей Клубников 11 января 2019 | 10:40
Зато рогозин пообещал вырастить сад на Луне в 25 веке.
vasyakirin 11 января 2019 | 10:47
aleks50: ждет пока китайцы фоны с луны в инстаграмм накидают..
condor00 11 января 2019 | 10:52
vasyakirin: aleks50: Смейтесь, смейтесь... Китайские товарищи почему-то не сообщили о следах ботинок на ихнем лунном снимке. По размеру это явно cktls ботинок тов. Рогозина, очевидно ранее там побывавшего.
kotbajune 11 января 2019 | 11:20
"Китайский зонд передал на Землю панорамные снимки обратной стороны Луны"
так похожие на устье Янцзы
vitaly_mr23 11 января 2019 | 11:41
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socialism 11 января 2019 | 11:00
aleks50: Роскосмос и НАСА продолжают совместную работу по строительству окололунной станции, а дальше базы на Луне. А китайцы только ещё повторяют то, что уже давно сделано СССР. Луноходам уже полвека.
avp235 11 января 2019 | 11:25
socialism:
Луноходы были на видимой стороне Луны, а на обратной стороне китайцы - первые. Кстати, снимки с обратной стороны можно передать только через ретранслятор, что тоже отдельная техническая задача.
В 1959 году советская Луна-3 отсняла обратную сторону Луны на пленку и передала их после проявления и выхода из радиотени на Землю.
socialism 11 января 2019 | 11:36
avp235: Китайцы на обратной стороне первые, а снимков всего два. Как такое может быть? Они не с Плутона передают.
merelymy 11 января 2019 | 11:45
Да здравствует великий китайский народ, покоритель космоса.
Впереди Марс и Сириус.
Земляша гудбай.
avp235 11 января 2019 | 11:53
socialism:
Они хорошо изучают указания Рогозина и секреты русским не сообщают.
vilingrad 11 января 2019 | 10:55
Рогозину- проверить и доложить что это неправда!( Путин)
tetriz 11 января 2019 | 11:01
А где, собственно, сами фотографии?...
za_stalina 11 января 2019 | 11:14
А зато мы а мы зато ......
zhrv 11 января 2019 | 11:47
- "Китайский зонд передал на Землю панорамные снимки обратной стороны Луны"
А там такое... Базы, дачи и дома Дмитрия Р.!