СМИ: Рубль стал самой недооцененной валютой в мире
Рубль стал самой недооцененной валютой в мире, — полагают авторы исследования журнала «Экономист». Издание составило новый так называемый «индекс Биг-Мака» – он позволяет оценивать покупательную способность валюты на основании стоимости бургера в сети Макндональдс, с состав которого в разный странах входят одинаковые ингредиенты.
В России Биг-Мак стоит 1 доллар 65 центов, в США — 5 долларов и почти 60 центов. Это значит, что рубль недооценен к доллару на 70% — пишет журнал.
Комментарии24
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mikhail_spb_ 11 января 2019 | 10:35
Недаром российское народонаселение, получая даже немного рублей, испытывает такую гордость за нацвалюту, которая с лихвой компенсирует недостаток этих самых рублей в карманах.
vasyakirin 11 января 2019 | 10:44
mikhail_spb_: как получилось 70%?
У меня 340% получается, опять Эхо на врага работает?
pro_hanov 11 января 2019 | 10:47
vasyakirin: И чего нам не хватает? Всё жалуемся тут. Скоро наш Вождь какой-нибудь Судан завоюет, и рубль будет ещё сильнее недооценён. Биг Мак будет стоить 75 центов. Вот заживём тогда!)
vitaly_mr23 11 января 2019 | 11:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
natayak 11 января 2019 | 11:01
vasyakirin: получилось так: (5,6- 1,65)/5,6. Но в смысловом отношении это какой-то флуд.
vilingrad 11 января 2019 | 10:53
mikhail_spb_: Россия стала самой недооцененной страной третьего мира...
luger_max_otto 11 января 2019 | 10:36
Ну да, по Салтыкову- Щедрину, "Сегодня за наш рубль дают едва полтину, завтра будут давать только по морде". Недооценили, ага.
income 11 января 2019 | 10:36
Это значит, что мы беднее американцев
kochar 11 января 2019 | 11:00
income: Мы не бедные.
Мы нищие.
tv_victim 11 января 2019 | 10:36
Да нет, Индекс биг-мака здесь не работает. А то, что биг-мак здесь так дешев свидетельствует лишь о тотальной нищете целевой аудитории "Макдональдса"....
lesnoj 11 января 2019 | 10:42
С таким же успехом зарплату в России в 150 долларов можно назвать недооценённой по отношению к зарплате в 1500 в развитых странах.
piter_ug 11 января 2019 | 10:42
Недооценной - это слишком академично, если по-простому - мусорной.
Но если «рыба гниет с головы», то очень гармонично.
benin_papa__ 11 января 2019 | 10:44
Ой, люто чморят злые враги фантик от ЦБ РФ.
Недооценивают, мля...))
Так отменить его к бениной маме и все дела. Всё одно за периметром останков СССР на любое количество рублей и одного Биг-Мака не купить.
Хренли гонять его через обменники взад-вперед?
Нефть-газ-лес и прочие доходы все одно в долларах или евро.
rom8883 11 января 2019 | 10:46
Это не недооценка. Это унижение.
kreamssdick 11 января 2019 | 10:48
Сейчас рубль кааак прыгнет до 15 рублей за доллар, доллар каааак рухнет!
compare 11 января 2019 | 10:53
дети,б...ь! кто же так анализирует способность валюты? а по туалетной бумаге,не пробовали,горе-ек-кономысты?
kunst54 11 января 2019 | 10:55
А если оценивать по стоимости бутылки водки, то рубль вообще будет на первом месте. Не говоря уже о цене пузырька боярышника.
gregor 11 января 2019 | 10:56
Рубль стал самой недооцененной валютой в мире
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Кем ?
Кем недооцененной , пенсионерами российскими ?
Нищими ?
dimon0203 11 января 2019 | 11:07
В попугаях пересчитайте
dmitry35 11 января 2019 | 11:24
"... покупательную способность валюты на основании стоимости бургера..."
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Это они ещё не считали покупательную способность рубля на основании стоимости пол-литра. Там вообще соотношение рубль/доллар = один к одному.
vlad591 11 января 2019 | 11:38
Что за глупый вывод?
Такая разница в цене означает только одно: в России народ живёт в пять раз беднее, чем в США. Поэтому Макдональдсу приходится демпинговать, чтобы не уменьшить поток клиентов ниже уровня рентабельности.
andreyoo 11 января 2019 | 11:44
Индекс Биг-Мака это супераналитика!
Ждем анализа на основе индексов Бленд-а-меда, Дюрекса и Медовухи з перцем
zhrv 11 января 2019 | 11:44
- "полагают авторы исследования журнала «Экономист»"
Ща как ринется весь западный мир скупать рубль и наши Бик Маки.... Тут и сказочке конец, и придет им всем писец.
vlad591 11 января 2019 | 11:54
Кстати, если взять за основу какой-нибудь индекс "М.Видео", то выяснится, что за современный телек мы с американцами платим примерно одинаково. Однако ж мы целенаправленно берём за точку отсчёта цену товара, который для россиян не сильно актуален, поскольку ему есть широкая альтернатива в виде котлет и бифштексов, продаваемых в обычной русской столовке.