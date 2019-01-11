СМИ: Рубль стал самой недооцененной валютой в мире

Рубль стал самой недооцененной валютой в мире, — полагают авторы исследования журнала «Экономист». Издание составило новый так называемый «индекс Биг-Мака» – он позволяет оценивать покупательную способность валюты на основании стоимости бургера в сети Макндональдс, с состав которого в разный странах входят одинаковые ингредиенты.

В России Биг-Мак стоит 1 доллар 65 центов, в США — 5 долларов и почти 60 центов. Это значит, что рубль недооценен к доллару на 70% — пишет журнал.