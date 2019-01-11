Версия об использовании взрывчатки в Магнитогорске не подтверждается, — заверил глава города Сергей Бердников
Он считает ситуацию предельно прозрачной. В интервью агентству ТАСС Бердников сказал, что местные жители сплотились в дни трагедии и не поддерживают слухи и фейковые новости, которые распространяются в интернете. По мнению градоначальника, кто-то пытается спекулировать на теме людской беды.
Подъезд жилого дома обрушился в Магнитогорске 31 декабря. Погибли 39 человек. На следующий день источники сайта 74.ру и сайта Znak.com сообщили, что причиной взрыва мог быть теракт: основная официальная версия – взрыв бытового газа.
Комментарии14
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gvs 11 января 2019 | 10:33
Взорвался ТЕХНОГЕН! )
taglit 11 января 2019 | 10:36
gvs: а где окончательно заявление СК России? зачем нам заявление мэра? у него что, есть доступ к следственным действиям?
Такие заявления только подтверждают, что это теракт...
yralez 11 января 2019 | 10:36
И отвечать он ни за что не будет.........вот как удобно !
platonnekafrin 11 января 2019 | 10:43
Всегда был уверен, что "сплочение местных жителей" выражается исключительно в мордобое неместных. Эти же сплочённые, со слов градоначальника, ни его не бьют, ни спекулянтов в интернете не трогают, а как-то "не поддерживают слухи". Короче, одна загадка на другой загадкой погоняет.
vilingrad 11 января 2019 | 10:43
Версия об использовании взрывчатки в Магнитогорске не подтверждается, — заверил глава «
«ну нет, так нет»- успокоилось население.
sim202_ 11 января 2019 | 10:46
Местные жители сплотились вокруг
засекреченной прозрачной официальной версии...
Ага.
Прозрачное не секретят.
vova6_let 11 января 2019 | 10:50
Это была не взрывчатка, но это был теракт! ( иначе путин бы не прилетел на другой день ). Теракт изнутри ! (5-я колонна ? )Да, взорвался бытовой газ, но из-за чего: полный износ газового оборудования и коммунальной системы ( иначе бы весь подъезд не обрушился враз), а такой износ-везде ! Вся Россия живет при таком износе, и сейчас начинается лавинообразное разваливание всей инфраструктуры России.
skuller 11 января 2019 | 11:23
vova6_let: Износ чего, альтернативно умный? Металлических труб и задвижек?))) Иди отсюда, не позорься.
vova6_let 11 января 2019 | 11:59
skuller: Газовое оборудование, это: газовые плиты, газовые колонки и пр. До 90-х когда мы платили за газ, то в эти деньги входило еще и замена раз в 15 лет газового оборудования, сейчас этого нет. А трубы и задвижки-засунь себе в зад-цу.
peresvet73 11 января 2019 | 11:01
Это был теракт или не теракт? Первый вопрос всех интересующий. А способ осуществления - дело вторичное.
proletarian74 11 января 2019 | 11:27
peresvet73:
Теракт при помощи газа организовать конечно можно. Открыть духовку и в нужный момент закурить. Только момент этот еще поймать надо. Не при всякой концентрации взорвется. Мало - плохо, много - тоже не получится. Как то так...
kochar 11 января 2019 | 11:05
Версия об использовании взрывчатки в Магнитогорске не подтверждается,
—значит так и есть.
zico1982 11 января 2019 | 11:22
Скоро где-нибудь в Британии выйдет книга "ФСБ взрывает Россию. Продолжение."
ykpo_typucto 11 января 2019 | 11:26
zico1982: Скорее СБУ дистационно все расследуют)))