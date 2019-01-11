Версия об использовании взрывчатки в Магнитогорске не подтверждается,

Он считает ситуацию предельно прозрачной. В интервью агентству ТАСС Бердников сказал, что местные жители сплотились в дни трагедии и не поддерживают слухи и фейковые новости, которые распространяются в интернете. По мнению градоначальника, кто-то пытается спекулировать на теме людской беды.



Подъезд жилого дома обрушился в Магнитогорске 31 декабря. Погибли 39 человек. На следующий день источники сайта 74.ру и сайта Znak.com сообщили, что причиной взрыва мог быть теракт: основная официальная версия – взрыв бытового газа.