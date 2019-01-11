Президент РАН Александр Сергеев попросил изменить меру пресечения обвиняемому в госизмене ученому Виктору Кудрявцеву
Об этом пишет газета Коммерсант. По ее данным, Сергеев обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой. Он назвал 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева большим ученым, который внес существенный вклад в науку.
В аппарате уполномоченного по правам человека сказали, что обращение с просьбой отпустить Кудрявцева под домашний арест передано в Генпрокуратуру.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что не готов поручиться за Виктора Кудрявцева. По его словам, требования секретности должны соблюдать любые ученые.
Комментарии7
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tv_victim 11 января 2019 | 10:44
Даже я, верный цепной пес режима, не понимаю такого отношения к настоящим ученым! Это же не какой-нибудь ушлый начальничек, стыривший диссертацию, а человек, реально двигающий научно-технический прогресс, вопреки всем бюрократическим, патриотическим и другим препонам....
luger_max_otto 11 января 2019 | 10:48
Тем и плох для нынешнего режима.
rom8883 11 января 2019 | 10:49
Просо нет доверия путинским подручным, сочиняющим дела против неугодных.
algen1 11 января 2019 | 10:50
Поступок Александра Сергеева вызывает у меня уважение, впрочем президент РАН мог бы обратиться к уполномоченному по правам человека гораздо раньше.
gregor 11 января 2019 | 11:04
Президент РАН Александр Сергеев попросил изменить меру пресечения обвиняемому в госизмене ученому Виктору Кудрявцеву
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Учённый Виктор Кудрявцев вслух озвучил теорему Пифагора . А эта теорема и в ссср и в современной России засекречена . И не важно ,что во всех журналах и школьных учебников теорема известна и обсуждаема , но ..... в России она под грифом " секретно " с 1931 года . И секретность не снята до сих пор ,скорей всего .
Учёный Виктор Кудрявцев об этом ,скорей всего просто не знал . Вернее не мог предположить ,что маразм и идиотизм это скрепа российского большинства и вертухайского сословия . Надо быть аккуратней учителям в школе , мало ли , вдруг закон Ома засекречен . Не удивился бы .
es7 11 января 2019 | 11:30
Сколько либералов пытаются отмазать предателя Родины... и очевидно почему либералы сами и есть предатели
vlabumur 11 января 2019 | 11:31
Вот хорошо Рогозин не может продать секреты он их не понимает как и другие наши диссертанты их власти.
Дырочники.