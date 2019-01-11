Президент РАН Александр Сергеев попросил изменить меру пресечения обвиняемому в госизмене ученому Виктору Кудрявцеву

Об этом пишет газета Коммерсант. По ее данным, Сергеев обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой. Он назвал 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева большим ученым, который внес существенный вклад в науку.

В аппарате уполномоченного по правам человека сказали, что обращение с просьбой отпустить Кудрявцева под домашний арест передано в Генпрокуратуру.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что не готов поручиться за Виктора Кудрявцева. По его словам, требования секретности должны соблюдать любые ученые.