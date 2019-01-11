Команда спецпрокурора Мюллера решила проверить украинских политиков и бизнесменов, посещавших инаугурацию Трампа
Команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера решила проверить украинских политиков и бизнесменов, посещавших инаугурацию Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Нью-Йорк Таймс.
По его данным, среди украинцев, присутствовавших на мероприятиях, связанных со вступлением в должность президента США, были в том числе заинтересованные в продвижении интересов России.
Роберт Мюллер расследует вмешательство России в выборы президента США.
Комментарии9
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cosmo_ 11 января 2019 | 10:33
Команда спецпрокурора Мюллера, обделавшись по всем статьям, решила зацепиться хоть за что-нибудь, чтобы хоть как-то оправдать свои потуги....
danko_wurda 11 января 2019 | 10:41
cosmo_: а украинцев за что? Где бабка данко1?
poluputing 11 января 2019 | 11:12
danko_wurda: не за что, а почему. Просмотрите спрва новости партнёров. У одного 2 из пяти об Украине. У второго вообще 3 из 4. Своя страна вас не гребёт, только США и Украина. Всё нагнетаете. Донагнетаетесь до рая , удоды
pattrick3 11 января 2019 | 10:41
Команда спецпрокурора Мюллера решила проверить украинских политиков и бизнесменов, посещавших инаугурацию Трампа...
Страна уродов. Уже не знают где искать, будут проверять украинских политиков и бизнесменов - если кто из них не искренне лизал жопу Дональду Трампу, значит он может быть связан с Маргаритой Симонян или Марией Бутиной.
poluputing 11 января 2019 | 11:08
pattrick3: мокша россиянская США зовёт страной-уродом. Уже весело с утра
vlabumur 11 января 2019 | 11:23
pattrick3: Страна уродов. ......... с Маргаритой Симонян или Марией Бутиной.
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Вот эти то уроды точно.
rom8883 11 января 2019 | 10:56
Думаю незря это затеяли. Видно подозрения были.
poluputing 11 января 2019 | 11:06
Порошенко и украинцы потирают ладошки, а вдруг руками Мюллера сможем избавиться от кое-каких коллаборационистов
putn_pnh 11 января 2019 | 11:53
Медведчук засветился.