Команда спецпрокурора Мюллера решила проверить украинских политиков и бизнесменов, посещавших инаугурацию Трампа...

Команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера решила проверить украинских политиков и бизнесменов, посещавших инаугурацию Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Нью-Йорк Таймс.

По его данным, среди украинцев, присутствовавших на мероприятиях, связанных со вступлением в должность президента США, были в том числе заинтересованные в продвижении интересов России.

Роберт Мюллер расследует вмешательство России в выборы президента США.