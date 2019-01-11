Соединенные штаты вывели из Сирии первую партию наземной военной техники
Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN. Эту информацию турецкому агентству Анадулу подтвердил источник в Пентагоне.
Президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести войска из Сирии в середине декабря. Он сказал, что Вашингтон выполнил основную задачу по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».
Комментарии1
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dmitry35 11 января 2019 | 10:16
Ну, вот. Теперь деньги, которые были выделены на Сирию, Трамп может перебросить на стену с Мексикой.