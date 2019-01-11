Новая полоса в аэропорту «Шереметьево» не сможет нормально функционировать

Это выяснилось после того, как с начала стройки прошло почти 8 лет.

Третья взлетно-посадочная полоса «Шереметьево» будет работать в ограниченном режиме. Это связано с ее расположением вблизи крупных населенных пунктов — до городов Лобня и Зеленоград 5 км, до Сходни – всего три. Из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить, отметили в Минтрансе. Это говорится в пояснительной записке к законопроекту о о приаэродромных территориях, который предложило ведомство. Как пишет РБК, в документе подчеркивается, что развитие аэродромов в России требует обеспечения наличия свободных территорий в зонах строительства. А в качестве негативного примера приводится как раз третья полоса в «Шереметьево». Причем, на выкуп земель под строительство было потрачено почти пять с половиной миллиардов рублей из бюджета. А сама полоса обошлась почти в 56 миллиардов.

Ранее в руководстве «Шереметьево» говорили, что третья полоса позволит увеличить количество взлетов и посадок с 55 до 90 в час.