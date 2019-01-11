Новая полоса в аэропорту «Шереметьево» не сможет нормально функционировать
Это выяснилось после того, как с начала стройки прошло почти 8 лет.
Третья взлетно-посадочная полоса «Шереметьево» будет работать в ограниченном режиме. Это связано с ее расположением вблизи крупных населенных пунктов — до городов Лобня и Зеленоград 5 км, до Сходни – всего три. Из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить, отметили в Минтрансе. Это говорится в пояснительной записке к законопроекту о о приаэродромных территориях, который предложило ведомство. Как пишет РБК, в документе подчеркивается, что развитие аэродромов в России требует обеспечения наличия свободных территорий в зонах строительства. А в качестве негативного примера приводится как раз третья полоса в «Шереметьево». Причем, на выкуп земель под строительство было потрачено почти пять с половиной миллиардов рублей из бюджета. А сама полоса обошлась почти в 56 миллиардов.
Ранее в руководстве «Шереметьево» говорили, что третья полоса позволит увеличить количество взлетов и посадок с 55 до 90 в час.
Комментарии8
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danko1 11 января 2019 | 10:09
Стоит ли удивляться, что такие элементарные мысли, когда даже и думать нельзя было о строительстве этой полосы, приходят в головы тех, кто её строит и давал разрешение через 8 лет?
У нас всюду сапожники пироги пекут, которые только грабить умеют.
taglit 11 января 2019 | 10:17
danko1: это простое доказательство, что закон в россии не соблюдают, - строят как на душу ляжет. Есть же СНиПы и нормативные документы, для разработки проекта необходим топографический план... И неужели на плане не видно было жилой застройки?!!
Теперь за крымский мост я спокоен, - развалится в любой момент!
ostapba 11 января 2019 | 10:27
danko1: удивляться??
Ха!!!
Как бы вам обьяснить про Российскую Федерацию простую вещь, и не обидеть вас...
Жители РФ делятся на две почти равновеликие части.
На федералов и федерастов.
....помнится нужно было провести газовую трубу, рядом с поселком федерастов России. По вновь изменившимися правилами по расстоянию до угла избы..
И что ??Снесли нафик этот поселок к чертям собачьим..
...
Теперь федералы построили свой поселок.
Рядом с общероссийским "аэрофлотом". В нарушение своих же жилищных, федеральных норм и охороны своего же здоровья по вопросам сна.
Так федералы ПЕРЕНЕСУТ время полетов...
А то и взлётную полосу к чертям собачьим..
Но поселок федералов выстоит!!!
Как Пизанская башня даже..
mikhail_spb_ 11 января 2019 | 10:10
Раз третья полоса не может нормально функционировать, то может начать строительство четвёртой?
И поручить это дело эффективным менеджерам, которых лично знает сами знаете кто.
danko1 11 января 2019 | 10:14
mikhail_spb_: Так владельцем Шереметьево Ротенберг и является, как и прочих аэропортов в Москве, кроме Домодедово, который не удалось у Каменщика отжать.
rihard 11 января 2019 | 10:14
А взять это руководство Шереметьево и возбудить дело за деньги потраченные впустую!
hz6691 11 января 2019 | 10:19
rihard: Полосу строит не Шереметьево, а государство.
m_doc 11 января 2019 | 10:28
rihard: Почему впустую? Днём использовать будут. А когда там пик нагрузки на аэропорт, надо смотреть.