Запрещать дарить подарки врачам и учителям в России власти не будут
Законопроект, в котором это предлагается сделать, поправят, пообещали в правительстве агентству РИА.
Правительство передумало ограничивать в подарках тех, кто лечит и учит. Запрет как пояснили в Белом доме затронет только чиновников. Проект закона по противодействию коррупции о подарках для отдельных категорий исправят и устранят двусмысленные толкования, заверил замглавы аппарата правительства Андрей Логинов. Учителей, врачей, социальных работников и другой персонал ограничения не затронут, пообещал чиновник агентству РИА. По его выражению, есть горячие головы, которые предлагают запретить получать подарки сторожам и уборщицам. «Не думаю, что с этим можно согласиться». Конец цитаты. Чиновник напомнил о статье Гражданского кодекса, которая разрешает получать подарки не дороже трёх тысяч рублей к примеру врачам от пациентов или их родных, а также учителям от школьников или родителей. Если бы министерство труда хотело их ограничить, то внесло бы изменения в законы об образовании и здравоохранении, но не в тот, что касается борьбы с коррупцией, пояснил Логинов. Правительство сначала хотело запретить учителям и врачам принимать любые подарки, кроме цветов и канцтоваров. У многих педагогов и медиков это вызвало недовольство.
В Госдуме раскритиковали возможный запрет учителям и врачам получать подарки.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 11 января 2019 | 10:07
Видимо, эти "подарки" составляют значительную часть доходов врачей и учителей.
Иначе пришлось бы поднимать им зарплаты.
cromwel 11 января 2019 | 10:12
Врачам и учителям официально дано добро вытягивать из нас деньги
yralez 11 января 2019 | 10:13
Они же госслужащие !
Кто им запретит брать !
Другие Госслужащие ?
lesnoj 11 января 2019 | 10:17
Когда дарят подарки от души - это понятно, а вот когда без "подарка" не хотят лечить, учить и оказывать какую-либо помощь и вообще смотрят косо, совсем другое дело. Что не редкость в России.
yralez 11 января 2019 | 10:20
Всё еще думаете, что при путинизме перед законом все равны ?
tv_victim 11 января 2019 | 10:23
Да уж, учителям власти уже и повышение пенсионного возраста подарили, и налоги повысили, и школы сократили. Видно, планируются и новые подарки.
lager23 11 января 2019 | 10:23
Спасибо Путену за это, с его заботой учителя могут подрабатывать на подножный корм не только в избирательных комиссиях, но и в повседневной жизни!