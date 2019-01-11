Запрещать дарить подарки врачам и учителям в России власти не будут

Законопроект, в котором это предлагается сделать, поправят, пообещали в правительстве агентству РИА.

Правительство передумало ограничивать в подарках тех, кто лечит и учит. Запрет как пояснили в Белом доме затронет только чиновников. Проект закона по противодействию коррупции о подарках для отдельных категорий исправят и устранят двусмысленные толкования, заверил замглавы аппарата правительства Андрей Логинов. Учителей, врачей, социальных работников и другой персонал ограничения не затронут, пообещал чиновник агентству РИА. По его выражению, есть горячие головы, которые предлагают запретить получать подарки сторожам и уборщицам. «Не думаю, что с этим можно согласиться». Конец цитаты. Чиновник напомнил о статье Гражданского кодекса, которая разрешает получать подарки не дороже трёх тысяч рублей к примеру врачам от пациентов или их родных, а также учителям от школьников или родителей. Если бы министерство труда хотело их ограничить, то внесло бы изменения в законы об образовании и здравоохранении, но не в тот, что касается борьбы с коррупцией, пояснил Логинов. Правительство сначала хотело запретить учителям и врачам принимать любые подарки, кроме цветов и канцтоваров. У многих педагогов и медиков это вызвало недовольство.

В Госдуме раскритиковали возможный запрет учителям и врачам получать подарки.