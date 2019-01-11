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10:00, 11 января 2019

Российский художник-акционист Петр Павленский признан виновным в поджоге здания Банка Франции

Решение вынес суд в Париже. Павленский получил три года тюрьмы, два из них условно. Суд не стал требовать заключения художника под стражу, поскольку тот уже провел 11 месяцев под арестом. Павленский сказал, что решением недоволен.

Соратница художника, Оксана Шалыгина, получила два года тюрьмы, из них 16 месяцев условно. Ее тоже не будут повторно заключать под стражу.

Павленский и Шалыгина должны выплатить компенсацию Банку Франции больше 20 тысяч евро. Участников поджога задержали в октябре 2017 года. Павленский объясняя проведение своей акции, сказал, что банк находится на месте Бастилии – «символа абсолютной монархии» и является «одним из основных символов оккупации Парижа».
Павленский и Шалыгнина уехали во Францию после того, как художника обвинили в сексуальных домогательствах – тогда Павленский назвал обвинения политически-мотивированными.

Комментарии

14

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(комментарий скрыт)

java_php 11 января 2019 | 10:09

Как же так? Макрон получается кровавый терран. А почему прогрессивные французы не вступились? Все же так восторгались раньше его акциями, премии всякие присуждали. Интересно поклонники таланта помогут бабло на штраф собрать?

echo_shar 11 января 2019 | 10:26

java_php:
Сколько бы Павленский не жег в Париже, мигрантскую шпану он не переплюнет! ))))

nelibermot27 11 января 2019 | 10:28

"А почему прогрессивные французы не вступились?"

Не шарят лягушатники в современном искусстве, не то что наша либерда

vikwlad 11 января 2019 | 10:28

По-моему, этот "художник" обыкновенный долбо...б.

good_water 11 января 2019 | 10:29

java_php:

А этот Павленский, художник ваш
Написал за свою жизнь хотя бы один портрет или пейзаж?!
А может он скульптуры по ночам ваяет
А мир об этом ничего не знает?!

proletarian74 11 января 2019 | 10:09

"сказал, что банк находится на месте Бастилии – «символа абсолютной монархии» и является «одним из основных символов оккупации Парижа»."

Эту логику трудно понять, если ты не художник-акционист. Но вообще то весь Париж символ оккупации. Кто его только не имел за последние 200 лет.. Сжечь бы его ВЕСЬ! Чем, собственно, арабы и негры активно и занимаются )))

kreamssdick 11 января 2019 | 10:24

proletarian74: город Орел тоже сжечь? А уж с Симферополем че делать-то?

dmitry35 11 января 2019 | 10:11

Нет, всё же с гвоздями у Петра инсталляции были ярче.

tv_victim 11 января 2019 | 10:19

dmitry35: Да, надо было его там, на брусчатке, на недельку оставить, а не отковыривать и в одеяло заворачивать!

m_doc 11 января 2019 | 10:21

dmitry35: У него ещё не всё потеряно. Может совместно с пуссями групповуху в Нотр-Даме закатить. Они вроде как не сильно заняты.

tv_victim 11 января 2019 | 10:15

Кровавый режим Макрона! Хомяки, вашего придурка бьют! Бегом к клавиатуре, на борьбу с произволом!

(комментарий скрыт)

parasuk_ 11 января 2019 | 10:18

Почему молчат обычно крикливые российские либералы и правозащитники? Почему засунули язык в задницу и кудахчут что-то нечленораздельное. Наверное, поточу что завидуют смелости павленского

volgin_jw 11 января 2019 | 10:23

У меня только один вопрос: почему таких ушлёпков называют "художниками"?

noxepy_88 11 января 2019 | 10:26

С кем вы, мастера искусств?)))))) Где Троицкий в дико модной маечке "Лайт май фаер"? Где открытые письма, пикеты, фуршеты, и бойкоты фуа-гра? Все обосрались жидко, не хотят портить отношения с хозяевами. Позорище!

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