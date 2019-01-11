Российский художник-акционист Петр Павленский признан виновным в поджоге здания Банка Франции

Решение вынес суд в Париже. Павленский получил три года тюрьмы, два из них условно. Суд не стал требовать заключения художника под стражу, поскольку тот уже провел 11 месяцев под арестом. Павленский сказал, что решением недоволен.

Соратница художника, Оксана Шалыгина, получила два года тюрьмы, из них 16 месяцев условно. Ее тоже не будут повторно заключать под стражу.

Павленский и Шалыгина должны выплатить компенсацию Банку Франции больше 20 тысяч евро. Участников поджога задержали в октябре 2017 года. Павленский объясняя проведение своей акции, сказал, что банк находится на месте Бастилии – «символа абсолютной монархии» и является «одним из основных символов оккупации Парижа».

Павленский и Шалыгнина уехали во Францию после того, как художника обвинили в сексуальных домогательствах – тогда Павленский назвал обвинения политически-мотивированными.