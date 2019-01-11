В Карибском море около 300 пассажиров и  членов экипажа круизного лайнера заразились кишечной инфекцией

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя компании-судовладельца. Там приняли решение вернуть лайнер в порт Канавэрел штата Флорида на день раньше срока. Всем пассажирам пообещали компенсацию.

Круизный лайнер вмещает около 8 тысяч человек. Судно отправилось в плавание в воскресенье. Чем именно отравились люди, пока неизвестно. Пока им оказывают помощь на корабле.