В Карибском море около 300 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера заразились кишечной инфекцией
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя компании-судовладельца. Там приняли решение вернуть лайнер в порт Канавэрел штата Флорида на день раньше срока. Всем пассажирам пообещали компенсацию.
Круизный лайнер вмещает около 8 тысяч человек. Судно отправилось в плавание в воскресенье. Чем именно отравились люди, пока неизвестно. Пока им оказывают помощь на корабле.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kunst54 11 января 2019 | 09:44
Круизный лайнер превратили в ассенизационную бочку.
cipherman2 11 января 2019 | 09:48
Происки русскГих хакеров!? ГРУ? СВР? хайли лайкли Путин!?))
vilingrad 11 января 2019 | 10:05
cipherman2: среди засранцев россиян нет- все- россияне- засранцы сидят дома, без денег:)
ilich1971 11 января 2019 | 09:49
Тот же «совок» . Ветеринарные документы за мзду сделали. Продукты не проверили. Пассажиров жалко только. Все красоты Кариб будут с горшка наблюдать.
m_doc 11 января 2019 | 09:58
Да ладно.... заразились.... Тухлянкой накормили, банальное пищевое отравление. А вирусами очень удобно своё раздолбайство прикрывать.
sasass 11 января 2019 | 09:59
Сильнее микроба зверя нет...)))
grazschdanin 11 января 2019 | 10:00
300 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера заразились кишечной инфекцией
#
Как такое возможно при "демократии тм", "невидимой руке рынка тн" и "свободном предпринимательстве те"? Это ведь эффективный частный собственник, а не какая то там государственная структура?
zico1982 11 января 2019 | 10:27
Нехай просрутся до зелени за свою "толерантность" к Х...йлу, засранцы.