В Республике Коми возбуждено уголовное дело после аварии с участием рейсового автобуса
В Республике Коми возбуждено уголовное дело после аварии с участием рейсового автобуса, в которой пострадали больше 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла вчера вечером на дороге, связывающей Сыктывкар с Троицко-Печорском. Среди пострадавших пятеро детей.
По предварительным данным полиции, автобусу не уступил дорогу лесовоз.
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