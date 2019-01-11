В Республике Коми возбуждено уголовное дело после аварии с участием рейсового автобуса, в которой пострадали больше 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла вчера вечером на дороге, связывающей Сыктывкар с Троицко-Печорском. Среди пострадавших пятеро детей.

По предварительным данным полиции, автобусу не уступил дорогу лесовоз.