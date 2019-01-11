Пятую часть квартир частично рухнувшего дома в Магнитогорске подключили к газу

Работы продолжаются, — сообщает агентство ТАСС. Ранее стало известно, что в городе прошло общее собрание жильцов дома, представителей Управляющей компании и чиновников.

На встрече владельцам квартир предложили заменить газовые плиты на электрические, но большинство высказались против. Подъезд дома обрушился 31 декабря. Погибли 39 человек. Взрыв бытового газа — это основная версия следователей.