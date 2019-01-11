Пятую часть квартир частично рухнувшего дома в Магнитогорске подключили к газу
Работы продолжаются, — сообщает агентство ТАСС. Ранее стало известно, что в городе прошло общее собрание жильцов дома, представителей Управляющей компании и чиновников.
На встрече владельцам квартир предложили заменить газовые плиты на электрические, но большинство высказались против. Подъезд дома обрушился 31 декабря. Погибли 39 человек. Взрыв бытового газа — это основная версия следователей.
Комментарии6
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stebinmaku 11 января 2019 | 09:42
И вновь подключается газ, и сердцу тревожно в груди..
gregor 11 января 2019 | 09:47
stebinmaku:
Именно .
И Путин такой пожилой ,
и вряд ли октябрь впереди .
Скорей всего российский угочавес с маленькой буквы в одну строчку . В таких социально близких , ментально ,странах , следующим Солнцеподобным будет телохранитель или шофёр .
А 86 % будет одобрямс . Менталитет ,однако .
michael_zagorsk 11 января 2019 | 10:00
gregor: Ну так мадурак водитель автобуса. И вообще, каждая кухарка сможет...
anji70 11 января 2019 | 10:00
«Самая большая глупость делать то же самое надеясь на другой результат». (с)
yralez 11 января 2019 | 10:04
Бомба в одну воронку дважды не попадает.
Жильцы теперь просто счастливы......они в безопасности.
sasass 11 января 2019 | 10:14
Газ -то современный , как и сами террористы вооруженные научно - техническим прогрессом чудеса таврят на оборудованиях каменного века...