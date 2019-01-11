Работу третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево будут вынуждены ограничивать по ночам
Это связано с ее близостью к жилым домам, — говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтранса о приаэродромных территориях.
Из документа следует, что полосу, которую построили за 55 миллиардов рублей, полноценно использовать не получится из-за высоких показателей авиационного шума. Открытие полосы намечено на март этого года. Ранее ее планировали запустить к Чемпионату мира по футболу, который прошел минувшим летом.
Комментарии3
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kunst54 11 января 2019 | 09:41
А зачем же строили дома в такой близости к аэропорту? Еще недавно рядом с Шереметьевым ничего не было, а сейчас застроено всё вокруг. Кто строит жилье, не только про бабло должен думать.
blindpew_33 11 января 2019 | 09:55
kunst54: обычное дело.
ВПП строят одни, жильё строят другие.
Деньги зарабатывают и те, и другие, и ещё местные чинуши с обоих имеют.
Все довольны.
Кроме пассажиров аэропорта и жильцов этих домов - но кто они такие? кого интересуют их проблемы?
ostapba 11 января 2019 | 09:42
Ну и из пол чьего барского плеча, лёгким движением руки, временные садовые участки, планировавшие лишь сортир типа МэиЖо, вдруг стали коттеджным поселком с таун-хаусами даже?
Вот жеж сюрприз нежданный?
)))))>