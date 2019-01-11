Работу третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево будут вынуждены ограничивать по ночам

Это связано с ее близостью к жилым домам, — говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтранса о приаэродромных территориях.

Из документа следует, что полосу, которую построили за 55 миллиардов рублей, полноценно использовать не получится из-за высоких показателей авиационного шума. Открытие полосы намечено на март этого года. Ранее ее планировали запустить к Чемпионату мира по футболу, который прошел минувшим летом.