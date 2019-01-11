Власти не планирует распространять ограничения, связанные с подарками, на учителей и  врачей

Об этом сказал агентству РИА Новости зам.руководителя аппарата правительства Андрей Логинов. «Я сразу скажу, — есть горячие головы, которые предлагают распространить ограничения до сторожа, уборщицы, технички. Не думаю, что можно с этим согласиться», — добавил Логинов

В декабре правительство внесло в Госдуму антикоррупционные поправки, которые вводят ограничения на подарки госслужащим, под категорию которых попадают врачи и учителя.