Власти не планирует распространять ограничения, связанные с подарками, на учителей и врачей
Об этом сказал агентству РИА Новости зам.руководителя аппарата правительства Андрей Логинов. «Я сразу скажу, — есть горячие головы, которые предлагают распространить ограничения до сторожа, уборщицы, технички. Не думаю, что можно с этим согласиться», — добавил Логинов
В декабре правительство внесло в Госдуму антикоррупционные поправки, которые вводят ограничения на подарки госслужащим, под категорию которых попадают врачи и учителя.
Комментарии7
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cromwel 11 января 2019 | 09:40
То есть врачам и учителям можно продолжать брать взятки
punk_not_dead 11 января 2019 | 09:53
cromwel:
3 года назад, чтобы сдать сессию в МВТУ им.Баумана, надо было занести 15.000 р. на карман принимающему
значит, теперь это официально можно и преподы будут платить подоходный со взяток?
sim202_ 11 января 2019 | 10:10
punk_not_dead:
Оформятся , как самозанятые и будут платить не 13%, а 4.
luger_max_otto 11 января 2019 | 09:59
Тут хитрее: теперь чиновник может купить диплом учителя... и оказаться в безопасности :)
abbc 11 января 2019 | 09:57
Госслужащие кстати могут заниматься преподавательской деятельностью. Это выход!!! Им бы еще разрешить лечебной деятельностью заниматься - и вообще ништяк.
agamasat 11 января 2019 | 09:58
полиция и пожарники, да и все, кто людям помогает, будут обижены...
yralez 11 января 2019 | 10:01
А за вынесенный ботт с завода власть, т. е. хозяинн, будет увольнять ?
Государственный хозяин своих чиновников нет, так и заводчику надо бы с них пример брать.