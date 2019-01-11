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09:00, 11 января 2019

Белый Дом США готовится к введению в стране ЧП, чтобы начать строительство стены на границе с Мексикой

Белый Дом США готовиться к введению в стране национального чрезвычайного положения, чтобы начать строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

В четверг вечером, после того как Дональд Трамп посетил Техас на границе с Мексикой, американские СМИ сообщили, что Белый Дом начал подготовку к введению чрезвычайного положения в стране — которое позволит президенту США начать строительство стены в обход Конгресса. Из-за того, что Демократы, а теперь и примкнувшие к ним некоторые республиканцы, отказываются выделить 5.7 млрд долларов на строительство стены, или точнее, стального барьера вдоль границы с Мексикой, четверть правительства США с 22 декабря приостановила работу. 420 тысяч федеральных госслужащих, включая сотрудников безопасности в аэропортов, агентов ФБР и дипломатов и сотрудников Госдепа, работают без оплаты, в счет вероятной будущей оплаты задним числом. Еще 380 тысяч госслужащих были отправлены в вынужденный недоплачиваемый отпуск. В начале января Президент США заявил, что готов прибегнуть к введению чрезвычайного положения и затянуть шатдаун (приостановку работы правительства) на месяцы или годы. Во вторник Трамп выступил с обращением к нации, а в среду пригласил лидеров демократов в Белый Дом, но почти молниеносно закончил встречу, словами «бай-бай», когда получил отказ в финансировании стены. С помощью чрезвычайного положения Трамп намерен взять деньги на стену из бюджета на чрезвычайные ситуации, и, возможно, из бюджета на военное строительство. Указ о введении чрезвычайного положения будет немедленно оспорен в суде, дело дойдет до Верховного суда и все будет зависеть от его решения — будет ли установлен прецедент, когда президент США может вводить чрезвычайное положение для достижения своих целей.

Как ни парадоксально, но введение чрезвычайного положения может стать выходом из ситуации для Трампа — он продемонстрирует избирателям, что не пошел на уступки демократам и сделал все возможное, даже если его указ будет отменен судом, а шатдаун, наконец-то, закончится.

Изначально, и многократно, Дональд Трамп обещал, что за строительство стены заплатит Мексика. Вчера президент США заявил, что он такого не говорил и не имел этого в виду.

Если шатдаун затянется до субботы, то это станет самый длинный в истории США период приостановки правительства из-за отсутствия финансирования.

Комментарии

5

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andre_klimov 11 января 2019 | 09:11

Кстати, режим ЧП - основание для выплаты зарплаты вышеупомянутым категориям даже без подписанного бюджета. Что, безусловно, делает режим ЧП привлекательным для тех, кто благодаря демократам остался без зарплаты.

vlabumur 11 января 2019 | 09:18

Да здравствует наш забор самый великий забор во всём мире!

cipherman2 11 января 2019 | 09:32

Мужик сказал, мужик сделал!

rampa 11 января 2019 | 09:40

ТрампНаш!

dmitry35 11 января 2019 | 09:51

Доводы Дональда просты и понятны: Китай выстроил свою Великую стену, а мы что, не можем?

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