Минкомсвязи отказалось поддержать законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете
В министерстве заявили о конституционном праве россиян на выражение своего мнения.
Министерство связи направило в правительство отрицательный отзыв на законопроект об административном наказании за оскорбление властей в интернете. Об этом «Ведомостям» рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, термины законопроекта можно трактовать слишком широко, а публичное использование неприличной лексики и без того наказывается по закону. Кроме того, замминистра напомнил, что выслушивание критики входит в число задач государственных органов. «Не сахарные», — заявил Волин, говоря о чиновниках.
Ранее на этой неделе комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал резонансный законопроект. Согласно этому документу, оскорбление властей в интернете будет квалифицироваться как мелкое хулиганство, которое наказывается штрафом до пяти тысяч рублей или административным арестом на 15 суток.
Как ожидается, в понедельник комитет Госдумы по информационной политике обсудит законопроект с экспертами.
Комментарии33
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lenin3 11 января 2019 | 09:06
Волина теперь уволят "за утрату доверия",зря чтол его на такую должность поставили,должен поддерживать власть против народа...
ajsenev 11 января 2019 | 09:11
Не оскорбляют тех, кого уважают. А с этим у власти полный швах! Но репрессивными законами авторитет не поднять, напротив, это еще ниже опустит власть в глазах граждан. Хотя, куда уже ниже?
pattrick3 11 января 2019 | 09:13
В министерстве заявили о конституционном праве россиян на выражение своего мнения...
Что же, это справедливо, если мнение выражают россияне, а если это украинско-израильские херососы, если они набирают в рот украинское и еврейское говно и плюются им в комментариях, тогда чья Конституция защищает их права?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 11 января 2019 | 09:32
pattrick3: справедливо,
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Есть ещё не подкупные олигархии чиновники в РФ.
tvitov66 11 января 2019 | 09:44
Про Конституцию в суе вспомнили? Ну теперь мелкий гопник-гарантик позаботится "им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло!"(с)
hamasmustdie 11 января 2019 | 09:37
pattrick3: По набиранию в рот г..вна (особенно пригожинского) нет экспертов равных тебе
pattrick3 11 января 2019 | 09:42
hamasmustdie:
Не нравится, вали на израильские и украинские сайты.
starok 11 января 2019 | 10:06
pattrick3:Патрик!Любой нормальный человек,не извращенец,скажет тебе, что набирать в рот дерьма -это не гигиенично, да и просто противно до тошноты.
laits 11 января 2019 | 09:45
hamasmustdie:
ну не будут писать в сетях правду о чиновниках, правительстве и государстве и че? Думать и друг другу говорить все равно будут + градус злости на путеноидов еще вырастет
И вообще путеноиды смешные, хотят чтобы их любили а реально поступают так, чтобы их ненавидели
laits 11 января 2019 | 09:41
pattrick3: украинско-израильские херососы
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продолжаншь по себе людей судить, портяныч
pattrick3 11 января 2019 | 09:46
laits:
Нет, именно в этот раз сужу по тебе, Илана.
rampa 11 января 2019 | 09:43
pattrick3: Украинская и Еврейская ))) Тем более, тебя же не сажают за то, что ты целые народы оскорбляешь. Интересно, что тебе украинцы и евреи такого сделали?
pattrick3 11 января 2019 | 09:51
rampa:
Что мне сделали украинцы и евреи?! Ты слепая или тупой прикидываешься? Не видишь как украинцы и израильтяне радуются здесь, когда гибнут наши сограждане, когда у нас случаются аварии, техногенные или природные катастрофы, когда наши герои гибнут в Сирии или на Донбассе?
starok 11 января 2019 | 10:13
pattrick3:Патрик! Нельзя судить о народах на основании высказываний отдельных дебилов! Например, если послушать тебя,то можно сделать вывод,что русские это скоты и дебилы! Но, это же не так!
sim202_ 11 января 2019 | 10:15
pattrick3:
Вот очередную бригаду патрикеев оскорбить
в принципе невозможно.
Нет в русском языке эпитетов, могущих
оскорбить дерьмо, рожденное дерьмом.
zztop1960 11 января 2019 | 09:11
Если бы не Минкомсвязи , россияне ропотно приняли бы этот закон . без возражений. как всегда
pattrick3 11 января 2019 | 09:16
zztop1960:
Вот, полюбуйтесь на этого носатого украинского херососа, какое отношение он имеет к Конституции РФ?
laits 11 января 2019 | 09:47
pattrick3: херосос и говноед тут только ты, портянка) И такие как ты есть клеточки большого пу и большого соса и вони)
zztop1960 11 января 2019 | 09:35
pattrick3: С каких пор носатый Путин стал украинцем ?
pattrick3 11 января 2019 | 09:44
zztop1960:
Причём тут Путин, шаровара тупая, речь про тебя.
laits 11 января 2019 | 09:49
zztop1960: надеюсь об "оскорблении" портянок закон не примут и про них можно будет продолжать говорить правду. А что есть портянка? Портянка есть малая часть большого пу))
pattrick3 11 января 2019 | 09:57
laits:
А что есть жидобандеровка - кусок рейтуз Евгении Альбац.
platonnekafrin 11 января 2019 | 09:12
Предлагаю статью с ответственностью за оскорбление Народа. Встретимся в тюрьме!
vlabumur 11 января 2019 | 09:15
. Согласно этому документу, оскорбление властей в интернете будет квалифицироваться как мелкое хулиганство,.......арестом на 15 суток.
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А вот если про власть будут правду писать-то год давать,а если лично про Путина то и два.
vladimir1967 11 января 2019 | 09:16
Ой вспомнили про конституцию!
guerrilleros 11 января 2019 | 09:21
Перефразируя г. Волина. Мы тут в Минкомсвязи не вот эти самые ,чтобы поддерживать законопроекты ,спятившего от вседозволенности главаря голубого лобби.
kunst54 11 января 2019 | 09:24
Вообще-то сажать на 15 суток и штрафовать надо тех депутатов, которые выдумывают подобные говенные законопроекты.
yralez 11 января 2019 | 09:28
У нас что, шайка пахана и ФСБ кого то спрашивать о законах должны ?
stopkran1969 11 января 2019 | 09:33
Такую идею губят! Сколько бы бесплатных рабочих рук появилось бы, все живут в бараках, стильно одеты - ушанка, ватник, валенки, строем ходят... Мечта
dominator13 11 января 2019 | 09:36
Клишас старый минетчик, проглотил?!
puli2_4 11 января 2019 | 09:37
Ваа. Минкомсвязи прямо удивил . Даже слов нет выразить . Шок!
kochar 11 января 2019 | 09:50
Скоро замглавы Минкомсвязи Алексей Волин и многие оттуда будут уволены.
К гадалке не ходи.
blindpew_33 11 января 2019 | 09:57
"В министерстве заявили о конституционном праве россиян на выражение своего мнения."
"термины законопроекта можно трактовать слишком широко"
"выслушивание критики входит в число задач государственных органов"
Чегоооо???
Они там что, палёной белены обнюхались?!
Или хотят загреметь в эцих за экстремизм?