Минкомсвязи отказалось поддержать законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете

В министерстве заявили о конституционном праве россиян на выражение своего мнения.

Министерство связи направило в правительство отрицательный отзыв на законопроект об административном наказании за оскорбление властей в интернете. Об этом «Ведомостям» рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, термины законопроекта можно трактовать слишком широко, а публичное использование неприличной лексики и без того наказывается по закону. Кроме того, замминистра напомнил, что выслушивание критики входит в число задач государственных органов. «Не сахарные», — заявил Волин, говоря о чиновниках.

Ранее на этой неделе комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал резонансный законопроект. Согласно этому документу, оскорбление властей в интернете будет квалифицироваться как мелкое хулиганство, которое наказывается штрафом до пяти тысяч рублей или административным арестом на 15 суток.

Как ожидается, в понедельник комитет Госдумы по информационной политике обсудит законопроект с экспертами.