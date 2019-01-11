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09:00, 11 января 2019

Минкомсвязи отказалось поддержать законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете

В министерстве заявили о конституционном праве россиян на выражение своего мнения.

Министерство связи направило в правительство отрицательный отзыв на законопроект об административном наказании за оскорбление властей в интернете. Об этом «Ведомостям» рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, термины законопроекта можно трактовать слишком широко, а публичное использование неприличной лексики и без того наказывается по закону. Кроме того, замминистра напомнил, что выслушивание критики входит в число задач государственных органов. «Не сахарные», — заявил Волин, говоря о чиновниках.

Ранее на этой неделе комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал резонансный законопроект. Согласно этому документу, оскорбление властей в интернете будет квалифицироваться как мелкое хулиганство, которое наказывается штрафом до пяти тысяч рублей или административным арестом на 15 суток.

Как ожидается, в понедельник комитет Госдумы по информационной политике обсудит законопроект с экспертами.

Комментарии

33

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lenin3 11 января 2019 | 09:06

Волина теперь уволят "за утрату доверия",зря чтол его на такую должность поставили,должен поддерживать власть против народа...

ajsenev 11 января 2019 | 09:11

Не оскорбляют тех, кого уважают. А с этим у власти полный швах! Но репрессивными законами авторитет не поднять, напротив, это еще ниже опустит власть в глазах граждан. Хотя, куда уже ниже?

pattrick3 11 января 2019 | 09:13

В министерстве заявили о конституционном праве россиян на выражение своего мнения...

Что же, это справедливо, если мнение выражают россияне, а если это украинско-израильские херососы, если они набирают в рот украинское и еврейское говно и плюются им в комментариях, тогда чья Конституция защищает их права?

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 11 января 2019 | 09:32

pattrick3: справедливо,
-
Есть ещё не подкупные олигархии чиновники в РФ.

tvitov66 11 января 2019 | 09:44

Про Конституцию в суе вспомнили? Ну теперь мелкий гопник-гарантик позаботится "им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло!"(с)

hamasmustdie 11 января 2019 | 09:37

pattrick3: По набиранию в рот г..вна (особенно пригожинского) нет экспертов равных тебе

pattrick3 11 января 2019 | 09:42

hamasmustdie:

Не нравится, вали на израильские и украинские сайты.

starok 11 января 2019 | 10:06

pattrick3:Патрик!Любой нормальный человек,не извращенец,скажет тебе, что набирать в рот дерьма -это не гигиенично, да и просто противно до тошноты.

laits 11 января 2019 | 09:45

hamasmustdie:
ну не будут писать в сетях правду о чиновниках, правительстве и государстве и че? Думать и друг другу говорить все равно будут + градус злости на путеноидов еще вырастет
И вообще путеноиды смешные, хотят чтобы их любили а реально поступают так, чтобы их ненавидели

laits 11 января 2019 | 09:41

pattrick3: украинско-израильские херососы
--------------------------------------------------------
продолжаншь по себе людей судить, портяныч

pattrick3 11 января 2019 | 09:46

laits:

Нет, именно в этот раз сужу по тебе, Илана.

rampa 11 января 2019 | 09:43

pattrick3: Украинская и Еврейская ))) Тем более, тебя же не сажают за то, что ты целые народы оскорбляешь. Интересно, что тебе украинцы и евреи такого сделали?

pattrick3 11 января 2019 | 09:51

rampa:

Что мне сделали украинцы и евреи?! Ты слепая или тупой прикидываешься? Не видишь как украинцы и израильтяне радуются здесь, когда гибнут наши сограждане, когда у нас случаются аварии, техногенные или природные катастрофы, когда наши герои гибнут в Сирии или на Донбассе?

starok 11 января 2019 | 10:13

pattrick3:Патрик! Нельзя судить о народах на основании высказываний отдельных дебилов! Например, если послушать тебя,то можно сделать вывод,что русские это скоты и дебилы! Но, это же не так!

(комментарий скрыт)

sim202_ 11 января 2019 | 10:15

pattrick3:
Вот очередную бригаду патрикеев оскорбить
в принципе невозможно.
Нет в русском языке эпитетов, могущих
оскорбить дерьмо, рожденное дерьмом.

zztop1960 11 января 2019 | 09:11

Если бы не Минкомсвязи , россияне ропотно приняли бы этот закон . без возражений. как всегда

pattrick3 11 января 2019 | 09:16

zztop1960:

Вот, полюбуйтесь на этого носатого украинского херососа, какое отношение он имеет к Конституции РФ?

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

laits 11 января 2019 | 09:47

pattrick3: херосос и говноед тут только ты, портянка) И такие как ты есть клеточки большого пу и большого соса и вони)

zztop1960 11 января 2019 | 09:35

pattrick3: С каких пор носатый Путин стал украинцем ?

pattrick3 11 января 2019 | 09:44

zztop1960:

Причём тут Путин, шаровара тупая, речь про тебя.

laits 11 января 2019 | 09:49

zztop1960: надеюсь об "оскорблении" портянок закон не примут и про них можно будет продолжать говорить правду. А что есть портянка? Портянка есть малая часть большого пу))

pattrick3 11 января 2019 | 09:57

laits:

А что есть жидобандеровка - кусок рейтуз Евгении Альбац.

platonnekafrin 11 января 2019 | 09:12

Предлагаю статью с ответственностью за оскорбление Народа. Встретимся в тюрьме!

vlabumur 11 января 2019 | 09:15

. Согласно этому документу, оскорбление властей в интернете будет квалифицироваться как мелкое хулиганство,.......арестом на 15 суток.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А вот если про власть будут правду писать-то год давать,а если лично про Путина то и два.

vladimir1967 11 января 2019 | 09:16

Ой вспомнили про конституцию!

guerrilleros 11 января 2019 | 09:21

Перефразируя г. Волина. Мы тут в Минкомсвязи не вот эти самые ,чтобы поддерживать законопроекты ,спятившего от вседозволенности главаря голубого лобби.

kunst54 11 января 2019 | 09:24

Вообще-то сажать на 15 суток и штрафовать надо тех депутатов, которые выдумывают подобные говенные законопроекты.

yralez 11 января 2019 | 09:28

У нас что, шайка пахана и ФСБ кого то спрашивать о законах должны ?

stopkran1969 11 января 2019 | 09:33

Такую идею губят! Сколько бы бесплатных рабочих рук появилось бы, все живут в бараках, стильно одеты - ушанка, ватник, валенки, строем ходят... Мечта

dominator13 11 января 2019 | 09:36

Клишас старый минетчик, проглотил?!

puli2_4 11 января 2019 | 09:37

Ваа. Минкомсвязи прямо удивил . Даже слов нет выразить . Шок!

kochar 11 января 2019 | 09:50

Скоро замглавы Минкомсвязи Алексей Волин и многие оттуда будут уволены.
К гадалке не ходи.

blindpew_33 11 января 2019 | 09:57

"В министерстве заявили о конституционном праве россиян на выражение своего мнения."
"термины законопроекта можно трактовать слишком широко"
"выслушивание критики входит в число задач государственных органов"

Чегоооо???
Они там что, палёной белены обнюхались?!
Или хотят загреметь в эцих за экстремизм?

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