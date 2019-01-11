Минэкономразвития предлагает создать экспериментальные правовые режимы для российских компаний

Это необходимо для тестирования новых технологий, — пишет РБК. Издание ссылается на соответствующий законопроект.

Его авторы говорят, что развитие технологий тормозится несовершенством законодательства. При этом для проверки эффективности инноваций их необходимо обкатывать в реальных условиях.

Собеседники издания в министерстве сказали, что речь идет о создании так называемых «регуляторных песочниц».