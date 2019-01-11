Минэкономразвития предлагает создать экспериментальные правовые режимы для российских компаний
Это необходимо для тестирования новых технологий, — пишет РБК. Издание ссылается на соответствующий законопроект.
Его авторы говорят, что развитие технологий тормозится несовершенством законодательства. При этом для проверки эффективности инноваций их необходимо обкатывать в реальных условиях.
Собеседники издания в министерстве сказали, что речь идет о создании так называемых «регуляторных песочниц».
Комментарии2
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democ 11 января 2019 | 08:53
"Регуляторные песочницы" - ну совсем по - детски, не по взрослому, то - есть без трусов. Может лучше "инкубаторами"? Или романтично так - "Полёты во сне и наяву"? Российские чиновники просто "зажигают". Придурки.
oldmen56 11 января 2019 | 08:57
democ: регулятивных. так правильно.