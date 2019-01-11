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08:45, 11 января 2019

В Москве не хватает врачей и  медсестер выяснила Контрольно-Счетная палата столицы

По ее данным, после 2014 года постоянно снижается обеспеченность горожан медперсоналом. В 2017 году медиков в столице стало меньше, чем положено по госгарантиям оказания медицинской помощи.
Департамент здравоохранения Москвы эту информацию пока не комментировал.

Комментарии

7

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lcherniak 11 января 2019 | 08:48

А кто их поувольнял и больницы позакрывал? Например №59 на пл. Борьбы.

ivanov356 11 января 2019 | 08:49

В России их, хоть отбавляй.

ostapba 11 января 2019 | 08:51

.Глава правительства России на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" предложил молодым преподавателям, которым не хватает денег, подрабатывать или уходить в бизнес. ... Медведев также отметил, что есть много мест, где заработать можно быстрее и лучше!!!
Отлил в граните а счетная палатка прикидывается ветошью в углу??
Вместо пробирной даже..

lager23 11 января 2019 | 08:53

Мы живём в феодальном государстве, платим налоги и не маленькие, но не дай Бог попасть в больницу.., без денег там делать нечего, власть сняла с себя социальные обязательства, она обслуживает исключительно путерастов, и создаёт проблемы налогоплательщику, поучая его жизни!

ostapba 11 января 2019 | 08:55

......Непосредственно этому учреждению посвящены строки из Козьмы Пруткова оленеводу Собянину:
...!

Вот час последних сил упадка
От органических причин…
Прости, Пробирная палатка,
Где я снискал высокий чин,
Но музы не отверг объятий
Среди мне вверенных занятий!

platonnekafrin 11 января 2019 | 08:56

Это не медиков стало меньше, это так Москву людьми раздуло, как Вавилон в эпоху Навуходоносора II.

democ 11 января 2019 | 08:57

Зато их в коммерческих структурах с избытком.

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