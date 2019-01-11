В Москве не хватает врачей и  медсестер выяснила Контрольно-Счетная палата столицы

По ее данным, после 2014 года постоянно снижается обеспеченность горожан медперсоналом. В 2017 году медиков в столице стало меньше, чем положено по госгарантиям оказания медицинской помощи.

Департамент здравоохранения Москвы эту информацию пока не комментировал.