В Москве не хватает врачей и медсестер выяснила Контрольно-Счетная палата столицы
По ее данным, после 2014 года постоянно снижается обеспеченность горожан медперсоналом. В 2017 году медиков в столице стало меньше, чем положено по госгарантиям оказания медицинской помощи.
Департамент здравоохранения Москвы эту информацию пока не комментировал.
Комментарии7
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lcherniak 11 января 2019 | 08:48
А кто их поувольнял и больницы позакрывал? Например №59 на пл. Борьбы.
ivanov356 11 января 2019 | 08:49
В России их, хоть отбавляй.
ostapba 11 января 2019 | 08:51
.Глава правительства России на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" предложил молодым преподавателям, которым не хватает денег, подрабатывать или уходить в бизнес. ... Медведев также отметил, что есть много мест, где заработать можно быстрее и лучше!!!
Отлил в граните а счетная палатка прикидывается ветошью в углу??
Вместо пробирной даже..
lager23 11 января 2019 | 08:53
Мы живём в феодальном государстве, платим налоги и не маленькие, но не дай Бог попасть в больницу.., без денег там делать нечего, власть сняла с себя социальные обязательства, она обслуживает исключительно путерастов, и создаёт проблемы налогоплательщику, поучая его жизни!
ostapba 11 января 2019 | 08:55
......Непосредственно этому учреждению посвящены строки из Козьмы Пруткова оленеводу Собянину:
...!
Вот час последних сил упадка
От органических причин…
Прости, Пробирная палатка,
Где я снискал высокий чин,
Но музы не отверг объятий
Среди мне вверенных занятий!
platonnekafrin 11 января 2019 | 08:56
Это не медиков стало меньше, это так Москву людьми раздуло, как Вавилон в эпоху Навуходоносора II.
democ 11 января 2019 | 08:57
Зато их в коммерческих структурах с избытком.