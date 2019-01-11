Минкомсвязи не поддержало запрет публикаций в интернете оскорбляющих представителей власти
Это связано со слишком широкой трактовкой предложенных терминов, — пишет газета Ведомости со ссылкой на зам.министра связи Алексея Волина. Он сказал, что министерство направило в правительство отрицательное заключение на законопроект.
Также Минкомсвязи выступило против последней редакции законопроекта, запрещающего публиковать в интернете недостоверные новости. Чиновников также не устроило то, что нормы можно трактовать широко. При этом Волин подчеркнул, что в целом министерство законопроект поддерживает.
Комментарии2
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vlabumur 11 января 2019 | 08:49
- Дурак ты, "думец", и законы твои дурацкие -
vova6_let 11 января 2019 | 08:58
Т.е. если напишешь о чиновнике, что-то неподобострастное-то в тюрьму ? Правильно, не нужно этого !