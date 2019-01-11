Минкомсвязи не поддержало запрет публикаций в интернете оскорбляющих представителей власти

Это связано со слишком широкой трактовкой предложенных терминов, — пишет газета Ведомости со ссылкой на зам.министра связи Алексея Волина. Он сказал, что министерство направило в правительство отрицательное заключение на законопроект.

Также Минкомсвязи выступило против последней редакции законопроекта, запрещающего публиковать в интернете недостоверные новости. Чиновников также не устроило то, что нормы можно трактовать широко. При этом Волин подчеркнул, что в целом министерство законопроект поддерживает.