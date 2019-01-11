Третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево не сможет полноценно эксплуатироваться

Третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево, строительство которой обошлось бюджету в 55 миллиардов рублей, не сможет полноценно эксплуатироваться. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о приаэродромных территориях. Этот документ был приготовлен Минтрансом. В ведомстве признали, что полноценно использовать третью полосу Шереметьева помешает жилая застройка в районе аэропорта.