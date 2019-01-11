Третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево не сможет полноценно эксплуатироваться
Третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево, строительство которой обошлось бюджету в 55 миллиардов рублей, не сможет полноценно эксплуатироваться. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о приаэродромных территориях. Этот документ был приготовлен Минтрансом. В ведомстве признали, что полноценно использовать третью полосу Шереметьева помешает жилая застройка в районе аэропорта.
Комментарии3
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ostapba 11 января 2019 | 08:44
Это как баня с раздевалкой через дорогу??
Даже??
gvs 11 января 2019 | 08:46
А кого это теперь волнует? Бюджет то освоили! ))))
democ 11 января 2019 | 08:48
Полоса - она такая...
Иль прямая, иль кривая...
В нашей стране просто замечательные специалисты. Настолько замечательные, что за что бы не взялись, всё получается сикось и накось. Жилые постройки, они же у проектантов промеж глаз проскочили. А может так надо было?