ВАДА подтверждает, что эксперты агентства получили доступ к  Московской Антидопинговой лаборатории

Сейчас проблем с работой нет, — сообщили в пресс-службе организации агентству Интерфакс.

Накануне о том, что эксперты Всемирного Антидопингового агентства начали работу в Московской лаборатории, сообщил в эфире Первого канала министр спорта Павел Колобков.

Ранее в ВАДА подчеркнули, что Россия должна была обеспечить доступ еще до конца прошлого года. Это было одним из условий восстановления статуса Российского Антидопингового агентства. В Кремле задержку назвали технической.