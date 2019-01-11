Команда Роберта Мюллера начала проверять членов украинской делегации, которые присутствовали на инаугурации Трампа
Команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера начала проверять членов украинской делегации, которые присутствовали на инаугурации Дональда Трампа. Некоторые из этих политиков и бизнесменов являются пророссийскими, — пишет газета Нью-Йорк Таймс. Через этих людей спецпрокурор Роберт Мюллер пытается найти доказательства сговора команды Дональда Трампа с Кремлем.
Комментарии3
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kara 11 января 2019 | 08:35
это анекдот?
skuller 11 января 2019 | 08:43
Вот, хомячелы, читайте.
А то любите вы ныть, когда проамериканских политиков в России за грязь считают.
proletarian74 11 января 2019 | 08:47
Задача членов украинской делегации была в нужный момент дыхнуть на Трампа, тем самым вводя его в бессознательное легко управляемое состояние..