Команда Роберта Мюллера начала проверять членов украинской делегации, которые присутствовали на инаугурации Трампа

Команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера начала проверять членов украинской делегации, которые присутствовали на инаугурации Дональда Трампа. Некоторые из этих политиков и бизнесменов являются пророссийскими, — пишет газета Нью-Йорк Таймс. Через этих людей спецпрокурор Роберт Мюллер пытается найти доказательства сговора команды Дональда Трампа с Кремлем.