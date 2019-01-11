Президент США отказался от участия во Всемирном Экономическом форуме в Давосе

Дональд Трамп пояснил, что это связано с разногласиями с Демократической партией. Американский лидер написал в Твиттере, что извиняется перед Всемирным Экономическим форумом и шлет ему наилучшие пожелания.

Решение Трампа связано с частичной приостановкой работы американской администрации, вызванной разногласиями по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.