Суд в Париже вынес приговор художнику-акционисту Петру Павленскому
Он признан виновным в поджоге здания Банка Франции. Павленский получил три года тюрьмы, два из них условно.
Суд принял во внимание то, что художник уже провел 11 месяцев под арестом и не стал заключать его под стражу. Соратница Павленского, Оксана Шалыгина, получила два года тюрьмы, из них 16 месяцев условно, ее так же не будут повторно заключать под стражу. Оба фигуранта дела должны выплатить компенсацию Банку Франции — более 20 тысяч евро.
Павленский и Шалыгина были задержаны осенью 2017 года.
Комментарии6
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evgeny_biolog 11 января 2019 | 08:35
"Он признан виновным в поджоге"
Пироман, что с него взять ...
ltvjrhfn2 11 января 2019 | 08:47
станцевал бы кан-кан в нотр-дам- де пари получил бы уже трёшечку реальную.
везде гулаг, даже в париже.
glebbalbesov 11 января 2019 | 08:37
Ну и хде клич "соберём деньги на штраф"? Йэхо своих же не бросает... Или...?
ivanov356 11 января 2019 | 08:47
glebbalbesov: Сбрендили? Никто не осуждал, никто не поддерживал, движения в защиту не слышали. Вам что-то едкое захотелось написать?
simanov_a 11 января 2019 | 08:45
за Павленского теперь печеньки не выдают ))
democ 11 января 2019 | 08:59
Павленский, держись! Родина - мать помнит тебя!