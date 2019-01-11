Суд в Париже вынес приговор художнику-акционисту Петру Павленскому

Он признан виновным в поджоге здания Банка Франции. Павленский получил три года тюрьмы, два из них условно.

Суд принял во внимание то, что художник уже провел 11 месяцев под арестом и не стал заключать его под стражу. Соратница Павленского, Оксана Шалыгина, получила два года тюрьмы, из них 16 месяцев условно, ее так же не будут повторно заключать под стражу. Оба фигуранта дела должны выплатить компенсацию Банку Франции — более 20 тысяч евро.

Павленский и Шалыгина были задержаны осенью 2017 года.