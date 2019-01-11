В центре Омска произошел пожар в мечети
Никто не пострадал. По данным регионального Управления МЧС, огонь распространился на территорию около 30 квадратных метров. Предварительная причина – неисправность системы «теплый пол».
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Никто не пострадал. По данным регионального Управления МЧС, огонь распространился на территорию около 30 квадратных метров. Предварительная причина – неисправность системы «теплый пол».
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