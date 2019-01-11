В стрелковом клубе на Кутузовском проспекте ранен один из посетителей
Мужчина госпитализирован с ранением из огнестрельного оружия. Началась проверка.
По данным полиции, посетитель ранил себя сам, – пишет агентство «Москва».
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Мужчина госпитализирован с ранением из огнестрельного оружия. Началась проверка.
По данным полиции, посетитель ранил себя сам, – пишет агентство «Москва».
Комментарии1
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evgeny_biolog 11 января 2019 | 08:31
"В стрелковом клубе на Кутузовском проспекте ранен один из посетителей"
Так стреляют как раз для того, чтобы поразить удалённую от стрелка цель ...