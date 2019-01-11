Трамп начал подготовку к введению режима чрезвычайного положения в Соединенных Штатах
Дональд Трамп начал подготовку к введению режима чрезвычайного положения в Соединенных Штатах. Об этом, со ссылкой на источники в Белом доме, сообщает газета Вашингтон Пост.
Издание отмечает, что введение режима чрезвычайного положения позволит добиться финансирования проекта строительства стены на границе с Мексикой.
Дональд Трамп настаивает на выделении для строительства стены из бюджета более 5,5 миллиардов долларов. С этим требованием не согласны его противники из Демократической партии. Из-за конфликта, с 20-х числе декабря в США приостановлена работа федеральных ведомств.
Комментарии1
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looking_deep_into 11 января 2019 | 08:41
Трамп "нагибает" американскую так называемую демократию, чтобы протолкнуть собственные решения. Если всё получтся, то плакало господство финансовых корпорации в политике США.