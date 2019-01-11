Минкомсвязи не поддержало законопроект о штрафах за оскорбление представителей власти в интернете
Подготовлено отрицательное заключение, — сообщил газете Ведомости зам.главы министерства Алексей Волин.
По его словам, термины, которые фигурируют в документе, можно трактовать слишком широко. Волин добавил, что у россиян есть конституционное право свободно высказывать свое мнение, а одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы. «Не сахарные», — добавил чиновник.
При этом Комитет Госдумы по безопасности законопроект о наказании за оскорбление представителей власти в интернете поддержал.
Комментарии8
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opiatnovyi63 11 января 2019 | 08:22
Минкомсвязи оказалось более скромным..
kokeshi 11 января 2019 | 08:29
opiatnovyi63: "Минкомсвязи оказалось более скромным."
Уровень интеллекта думцев настолько низок, что любой на их фоне- профессор. Просто Волин не совсем идиот. И это хорошо. Это радует.
vezdehod1 11 января 2019 | 08:32
Если власть Не оскорбляет свой народ, то и её никто оскорблять не будет.
rash 11 января 2019 | 08:33
Просто Волин хитрее тупых думцев, он понимает, что закон "не выстрелит", даже если принять в самой жёсткой форме, наш народ эзоповым языком будет издеваться, а так Минкомсвязи всё в белом.
remych 11 января 2019 | 08:38
rash: что-то не припомню эзопова языка при Иосифе Сталине.
remych 11 января 2019 | 08:34
Мнение минкомсвязи против мнения думы..... Чья возьмет?
democ 11 января 2019 | 08:43
А Волин не дурак. Он прекрасно понимает, что электорат проорался в инете, поплевал на монитор, выпустил пар и пошёл жрать и пить на кухню. С утра угрюмый опять идёт на работу. А начни зажимать, не проорутся, не пропсихуются, глядишь и на улицы орать потянет.
Нет, надо запрещать. Непременно запрещать, а иначе так и будут у мониторов сидеть.
stoik68 11 января 2019 | 08:45
Посмотрим что будет в итоге.
Минкомсвязи все правильно сделал на этот раз .