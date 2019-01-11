Минкомсвязи не поддержало законопроект о штрафах за оскорбление представителей власти в интернете

Подготовлено отрицательное заключение, — сообщил газете Ведомости зам.главы министерства Алексей Волин.

По его словам, термины, которые фигурируют в документе, можно трактовать слишком широко. Волин добавил, что у россиян есть конституционное право свободно высказывать свое мнение, а одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы. «Не сахарные», — добавил чиновник.

При этом Комитет Госдумы по безопасности законопроект о наказании за оскорбление представителей власти в интернете поддержал.