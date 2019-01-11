Частная компания SpaceX сегодня планирует запустить ракету Falcon 9 со спутниками связи

Тяжёлая ракета-носитель должна взлететь в половине седьмого вечера по Москве с пусковой площадки на базе военно-воздушных сил США Ванденберг в штате Калифорния. На борту Falcon 10 телекоммуникационных спутников компании Iridium. Международного оператора связи, который базируется в Вирджинии.

Компания намерена в ближайшие годы доставить на орбиту несколько десятков своих аппаратов нового поколения. SpaceX планировала запустить ракету со спутниками ещё в октябре прошлого года. Но старт по разным причинам неоднократно откладывали. Так запуску во вторник помешала непогода. SpaceX в прошлом году провела больше двух десятков запусков. В этом она планирует пилотируемый космический полет.

Ожидается, что компания Илона Маска отправит человека в космос в июне. Для США этот полет станет первой доставкой астронавта на МКС после свертывания в 2011 программы Space Shuttle. В ближайшие недели компания Маска намерена провести беспилотное испытание. К МКС отправят новый космический аппарат Crew Dragon. Он предназначен для доставки экипажей на орбиту.