Частная компания SpaceX сегодня планирует запустить ракету Falcon 9 со спутниками связи
Тяжёлая ракета-носитель должна взлететь в половине седьмого вечера по Москве с пусковой площадки на базе военно-воздушных сил США Ванденберг в штате Калифорния. На борту Falcon 10 телекоммуникационных спутников компании Iridium. Международного оператора связи, который базируется в Вирджинии.
Компания намерена в ближайшие годы доставить на орбиту несколько десятков своих аппаратов нового поколения. SpaceX планировала запустить ракету со спутниками ещё в октябре прошлого года. Но старт по разным причинам неоднократно откладывали. Так запуску во вторник помешала непогода. SpaceX в прошлом году провела больше двух десятков запусков. В этом она планирует пилотируемый космический полет.
Ожидается, что компания Илона Маска отправит человека в космос в июне. Для США этот полет станет первой доставкой астронавта на МКС после свертывания в 2011 программы Space Shuttle. В ближайшие недели компания Маска намерена провести беспилотное испытание. К МКС отправят новый космический аппарат Crew Dragon. Он предназначен для доставки экипажей на орбиту.
Комментарии2
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grazschdanin 11 января 2019 | 08:26
Ожидается, что компания Илона Маска отправит человека в космос в июне. Для США этот полет станет первой доставкой астронавта на МКС после свертывания в 2011 программы Space Shuttle.
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Сначала доставьте, а уж потом кукарекайте.
А то балабольства много, а дел мало.
Смешно, клянусьчестноеслово: "вяликая космическая держава" США почти десятилетие не может сама своих "космонавтов/астронавтов" на околоземную орбиту доставить, а от России хочет новую ракету для доставки человека на Луну.
ostapba 11 января 2019 | 08:35
Частная компания России пилит граждан России как короед сосну.
Лишь опилки сыпются в лоханку.
Даже..