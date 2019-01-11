«Русская служба Би-би-си» заверила Роскомнадзор в соблюдении законов стран, в которых работает. В издании отметили, что готовы предоставить дополнительную информацию о том, как освещаются те или иные события, в случае обращения представителей соответствующих надзорных органов. Таким образом, вещатель прокомментировал заявление Роскомнадзора об обнаруженных на сайте «Би-би-си» материалов, «транслирующих идеологические установки международных террористических организаций».

К ним регулятор отнес цитаты лидера «Исламского государства» запрещенная в России террористическая организация). Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Он добавил, что Роскомнадзор занимается постоянным мониторингом контента, распространяемого ВВС на территории России.

При этом, в ведомстве не скрывают, что проверка связана с обвинениями британского медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала RT.