Эксперты WADA получили доступ к московской антидопинговой лаборатории, подтверждает агентство

Эксперты Всемирного антидопингового агентства получили доступ к московской антидопинговой лаборатории, проблем с работой нет, сообщает пресс-служба

агентства.

«Члены команды получили доступ к лаборатории, сейчас проблем с работой у них нет», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе WADA.