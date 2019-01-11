Эксперты WADA получили доступ к московской антидопинговой лаборатории, подтверждает агентство
Эксперты Всемирного антидопингового агентства получили доступ к московской антидопинговой лаборатории, проблем с работой нет, сообщает пресс-служба
агентства.
«Члены команды получили доступ к лаборатории, сейчас проблем с работой у них нет», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе WADA.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sandro_007_ 11 января 2019 | 08:10
Ребята! Давайте жить дружно.