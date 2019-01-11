Верховный суд Крыма рассмотрите жалобу на арест местного блогера и активиста Наримана Мемедеминова

Его обвиняют в призывах к терроризму. Мемедеминова судят за видеоблог на канале YouTube. Аудитория была довольно скромной. К марту прошлого года, когда активист был задержан, его ролики посмотрели чуть более 12 тысяч раз. Мемедеминов комментировал политические события, призывал придерживаться норм ислама, рассказывал о своем отношении к государственным праздникам. Однако силовиков заинтересовали сюжеты, посвященные «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России террористической группировке.

Стоит отметить, что на Украине и в Крыму до присоединения к России ее представители действовали вполне легально. Защита говорит, что ролики про группировку размещались, когда полуостров еще находился под контролем Киева, в другой юрисдикции.

Мемедеминов, со слов знакомых, по образованию филолог, но работал на тепличном комбинате. В последние годы занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую, информационную и материальную помощь крымским татарам и мусульманам республики, передает портал «Крым.Реалии». Обвиняемый вину не признает.