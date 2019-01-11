Суд в Париже приговорил Петра Павленского к трем годам тюрьмы за поджог здания Банка Франции
При этом художника не стали заключать под стражу из-за отбытия им большей части срока. Известный художник-акционист был признан виновным в поджоге дверей банка и приговорен к трем годам, в том числе к двум условно. В предварительном заключении Павленский успел провести 11 месяцев и потому в тюрьму уже не вернется, сообщает радио RFI. Его соратницу Оксану Шалыгину суд приговорил к двум годам, включая 16 месяцев условно. Заключать под стражу ее также не стали.
Кроме того, Павленскому и Шалыгиной был назначен штраф – как сообщает «Новая газета», речь идет о сумме в 21 тысячу евро, которую они должны будут выплатить Банку Франции. Помимо этого, в течение пяти лет им запрещено ношение оружия.
Павленский и Шалыгина подожгли здание банка в октябре 2017 года. Художники объяснили акцию тем, что банка находится на месте Бастилии и представляет собой «один из основных символов оккупации Парижа».
Павленский и его соратница получили во Франции политическое убежище после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила художника в сексуальных домогательствах и избиении ее друга.
Комментарии8
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kara 11 января 2019 | 08:10
а что не написали:-"Павленского оставили на свободе!",ну и потом уже саму новость.
orlov_a_v 11 января 2019 | 08:19
kara: а у нас ему штраф выписали и все. Франция полицейское государство.)))
mardxvar 11 января 2019 | 08:31
orlov_a_v: Хоть бы посмотрел для начала, как горела КГБшная дверь, а как - отделение BF. В "полицейском государстве" костерок Павленского разгорелся до масштабов "желтых жилетов", а в нашем "правовом и свободном" за это время дядя Вова вам, терпилам, своим "гиперзвуковым блоком "Авангард" только очко поширше развальцевал - на 2% НДСа, 10% цен на топливо, 10 лет пенсионного возраста. Радуйтесь, пацаки! Вы ж не хотите "как во Франции" ))
strnik 11 января 2019 | 08:14
Яркий пример, когда умственно отсталый человек без каких-либо талантов все-таки может стать очень известным...
jeremey 11 января 2019 | 08:17
strnik: это называется печально известным.
для вас главное стать известным?
это не от комплекса неполноценности?
grazschdanin 11 января 2019 | 08:24
Французская "трёшечка"?!
Как же так? Культурная Франция глумится над художником, а все молчат?
shai13 11 января 2019 | 08:35
grazschdanin: Одно дело поджечь кгб, другое - банк. Один сидит на шее страны, другой зарабатывает для страны деньги.
vanadium_v 11 января 2019 | 08:27
а че там ПАСЕ, озаботится или нет?
или им п..й?