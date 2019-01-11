Белоруссия сняла ограничение на число американских дипломатов в стране
Об этом министр иностранных дел страны Владимир Макей уведомил накануне помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Госдепе. Они подчеркнули, что «это большой шаг. Это начало оттепели». По авторов публикации, данное решение может привести к значительному улучшению отношений Минска и Вашингтона.
Комментарии7
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ze_danil 11 января 2019 | 07:59
Бацька собирается барыжить госдеповскими печеньками
compare 11 января 2019 | 08:08
ze_danil: нет...он из "дворников" ,будет космонавтов делать...
cromwel 11 января 2019 | 08:09
Все таки Батька еще та проститутка. Прпавльно Вован отимел его.
Батька обиделся и сбежал к другому сутинеру.
wlad5210 11 января 2019 | 08:15
От бл.... го к братскому....
art_ 11 января 2019 | 08:16
судя по всему, если и будет союзное государство, то им уже лукашенко будет заправлять
piter_ug 11 января 2019 | 08:19
Первый предупредительный ножичек полетел в спину главного ловца ножичков.
grazschdanin 11 января 2019 | 08:29
Белоруссия сняла ограничение на число американских дипломатов в стране
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Вот так "союзник" превратился в "партнёра".
Не бывает крепкой дружбы за деньки. Те, кто готов как Лукаженко дружить только за деньги, предадут при первой же возможности. Ну или перейдут к тому, кто больше заплатит.
Это называется - продажность.