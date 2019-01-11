Белоруссия сняла ограничение на число американских дипломатов в стране

Об этом министр иностранных дел страны Владимир Макей уведомил накануне помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Госдепе. Они подчеркнули, что «это большой шаг. Это начало оттепели». По авторов публикации, данное решение может привести к значительному улучшению отношений Минска и Вашингтона.