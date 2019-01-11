Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе
В качестве причины он назвал «непримиримость демократов по вопросу безопасности границ». Об этом он написал в твиттере. Глава Белого дома пытается убедить демократов в Конгрессе согласиться на включение в бюджет расходов по строительству стены на границе с Мексикой.
На эти цели Трамп требует выделить около 6 миллиардов долларов. Из-за разногласий между демократами и республиканцами с 22 декабря оказалась частично заблокирована работа правительства. Это затронуло примерно 800 тысяч служащих.
Комментарии2
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prof57 11 января 2019 | 08:16
Так раз туда Путин не приедет, так и ему там делать нечего...
vlabumur 11 января 2019 | 08:36
prof57: Так раз туда Путин не приедет,
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А кто это Путин?