Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе

В качестве причины он назвал «непримиримость демократов по вопросу безопасности границ». Об этом он написал в твиттере. Глава Белого дома пытается убедить демократов в Конгрессе согласиться на включение в бюджет расходов по строительству стены на границе с Мексикой.

На эти цели Трамп требует выделить около 6 миллиардов долларов. Из-за разногласий между демократами и республиканцами с 22 декабря оказалась частично заблокирована работа правительства. Это затронуло примерно 800 тысяч служащих.