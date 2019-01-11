Маккензи Безос, жена основателя Amazon Джеффа Безоса, может после развода получить половину имущества своего супруга
Как сообщает портал TMZ, по законам штата Вашингтон, где Безосы подали на развод, совместно нажитое имущество между супругами делится поровну. Единственным препятствием к этому мог стать брачный договор, однако, по данным издания, Джефф и Маккензи такого соглашения не заключали.
Комментарии1
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art_ 11 января 2019 | 08:01
вышла замуж за лейтенанта, а он стал маршалом