Директор NASA Джим Брайденстайн не собирается в ближайшее время посещать Россию
Планы его будущих поездок пока находятся на рассмотрении, но среди них нет заграничных командировок, сообщил ТАСС представитель американского космического агентства.
В начале января Брайденстайн отменил приглашение в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Он объяснил это давлением со стороны ряда американских сенаторов. После этого Рогозин пригласил Брайденстайна в Россию, сказав, что им необходимо обсудить дальнейшее взаимодействие.
Комментарии2
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plidurok Андрей Филимонов 11 января 2019 | 08:04
Рогозин пригласил Брайденстайна, чтобы шикарно отомстить: в последний момент отменить приглашение, а после этого гордо оглянуться по сторонам.
ashaska 11 января 2019 | 08:11
-Нет, уж лучше вы к нам!... :)