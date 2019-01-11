Директор NASA Джим Брайденстайн не собирается в ближайшее время посещать Россию

Планы его будущих поездок пока находятся на рассмотрении, но среди них нет заграничных командировок, сообщил ТАСС представитель американского космического агентства.

В начале января Брайденстайн отменил приглашение в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Он объяснил это давлением со стороны ряда американских сенаторов. После этого Рогозин пригласил Брайденстайна в Россию, сказав, что им необходимо обсудить дальнейшее взаимодействие.