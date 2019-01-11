Китай завершил испытания купленной у России зенитной ракетной системы С-400

Вторая тестовая стрельба состоялась в декабре прошлого года на китайском полигоне. Выпущенная огневой установкой ракета поразила аэродинамическую мишень, летевшую на скорости более 600 метров в секунду, — рассказал ТАСС военно-дипломатический источник. По его словам, ракета сбила цель на предельной дальности (около 250 километров), и «на этом программа испытаний С-400 в Китае завершена».