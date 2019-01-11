Мосгорсуд примет решение по жалобе Олимпийского комитета России на иск президента Федерации бобслея Александра Зубкова

Как ожидается, заседание начнется в полдень. 21 ноября первая инстанция Мосгорсуда частично удовлетворила иск Зубкова о признании недействительным в России решения Спортивного арбитража суда. Таким образом, восстановив его в России в статусе олимпийского чемпиона.

В своей жалобе ОКР просил суд отменить данное решение. В пресс-службе комитета сообщили, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой жесткие санкции, в том числе полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Токио в 2020 году под флагом России.