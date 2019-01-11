Минтранс признал невозможной полноценную работу новой взлетно-посадочной полосы Шереметьево

Её строительство обошлось бюджету в 55 миллиардов рублей. Этому помешает жилая застройка в районе аэропорта. По оценкам ведомства, непосредственно в зоне строительства проживают около 1 тысячи человек, еще несколько тысяч — в санитарно-защитной зоне. Сроки ввода объекта в эксплуатацию несколько раз переносились. Сейчас они намечены на март 2019 года.