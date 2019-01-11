Минтранс признал невозможной полноценную работу новой взлетно-посадочной полосы Шереметьево
Её строительство обошлось бюджету в 55 миллиардов рублей. Этому помешает жилая застройка в районе аэропорта. По оценкам ведомства, непосредственно в зоне строительства проживают около 1 тысячи человек, еще несколько тысяч — в санитарно-защитной зоне. Сроки ввода объекта в эксплуатацию несколько раз переносились. Сейчас они намечены на март 2019 года.
Комментарии2
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kir_pich_101 11 января 2019 | 07:24
Бульдозер в помощь будет им.
Снесут Расеян и не сильно мучиться будут.
Проголосовали же уже...
zmeelov_1 11 января 2019 | 07:25
Каждый хочет поживиться за счёт бюджета. И эти жители - не исключение. Однако жадность любого фраера сгубит. Факт