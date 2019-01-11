Дональд Трамп начал подготовку к введению режима чрезвычайного положения в США из-за продолжающегося шатдауна

Решить спор с демократами о строительстве стены на границе с Мексикой в этом случае позволит бюджет армии США, пишет газета the Washington Post.

В распоряжении инженерных войск находятся почти 14 миллиардов долларов, выделенных на случай стихийных бедствий, но не потраченные в прошлом году. Ранее стало известно, что законность решения о возможном введении режима ЧП изучают юристы Белого дома.